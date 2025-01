O guardião dos peixes-bois africanos: cientista luta para salvar espécie esquecida

Essa indefinição envolve esses animais em mistério: quantos Trichechus senegalensis existem em Camarões, qual é a expectativa de vida deles, quando e para onde eles migram?

Eles habitam a costa oeste da África, entre a Mauritânia e Angola, mas "é uma espécie muito pouco estudada, em torno da qual ainda há muitos mistérios", diz Takoukam.

Considerado "vulnerável", esse grande herbívoro marinho está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Takoukam Kamla, fundador de uma organização de proteção de mamíferos marinhos na África (AMMCO), acredita que essa classificação da IUCN subestima "o status real dessa espécie, que é alvo de caça ilegal" e cujo habitat está "constantemente ameaçado".

No Lago Ossa, o único predador do peixe-boi é o homem. Há alguns anos, o peixe-boi ao molho era um prato comum em Dizangué, a cidade que reúne as vilas de pescadores às margens do lago.

Agora sua pesca é proibida, o prato desapareceu dos cardápios e uma estátua de gesso azul celebra a existência do animal. No entanto, as ameaças persistem.