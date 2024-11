'Progresso está lento': diplomatas cobram avanço em tratado sobre plástico

As negociações para alcançar o primeiro tratado global contra a poluição plástica devem ser aceleradas "significativamente", alertou o diplomata equatoriano que as preside em meio à crescente frustração entre as delegações reunidas na Coreia do Sul.

Representantes de quase 200 países estão reunidos desde segunda-feira (25) até 1º de dezembro naquela que deverá ser a última rodada do comitê intergovernamental da ONU, após dois anos de negociações.

Em uma mensagem às delegações no terceiro dia de reuniões, o equatoriano Luis Vayas Valdivieso alertou que "o progresso tem sido muito lento". "Precisamos acelerar significativamente o nosso trabalho", afirmou.