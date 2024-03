EUA endurecem normas sobre emissões de automóveis

Segundo a EPA, as novas normas ajudarão a acelerar a transição para automóveis com emissões zero (elétricos) ou com baixas emissões (híbridos).

Os fabricantes poderão escolher qual tecnologia preferem para reduzir a poluição. Eles também poderão melhorar a eficiência dos motores de automóveis a gasolina.

Como muitos fabricantes já estão cientes da necessidade de migrar para carros elétricos, a agência espera que o movimento se acelere.

"Desde 2021, as vendas de veículos elétricos quadruplicaram e os preços continuam a cair", explicou Ali Zaidi, conselheiro de Joe Biden para o clima.

Desde o início do mandato do democrata, as empresas anunciaram mais de US$ 160 bilhões (R$ 800 bilhões) em investimentos para a fabricação de veículos limpos, estima a EPA.

Segundo cálculos da agência, na década de 2030 as vendas de veículos elétricos poderão representar até 56% das vendas de automóveis leves.