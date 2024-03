Cientistas analisam 'impressão digital' das baleias-jubarte para preservá-las

Em 1985, a Comissão Baleeira Internacional emitiu medidas sobre a proibição da pesca de baleias-jubarte, o que permitiu a recuperação da espécie. Hoje, existem cerca de 84.000 exemplares adultos no mundo, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Dentro do navio, Bonilla utiliza um programa de edição de imagens para recortar as fotografias e ampliar detalhes da cauda. As marcas na barbatana caudal podem revelar ataques de outros animais, se há algum tipo de doença de pele ou sinais sobre sua alimentação, explica a pesquisadora.

Os cientistas aspiram a construir um grande catálogo colombiano de jubartes para compará-lo com os existentes sobre "outras áreas de reprodução" e consolidar um mapa continental, segundo Bonilla.

O inventário permite identificar os locais que elas frequentam, como espaços de reprodução e criação, a fim de implementar iniciativas de conservação.

"Se uma baleia sempre chega à mesma área para se reproduzir, é importante proteger essas áreas. Se elas deixarem de existir ou forem perturbadas, essa baleia não terá para onde ir", adverte Bonilla.