Uma a cada cinco espécies de peixe do rio Mekong está ameaçada de extinção

Uma a cada cinco espécies de peixes do rio Mekong está ameaçada de extinção devido às barragens hidrelétricas e à extração de areia, segundo um relatório de várias organizações de defesa da natureza sob o guarda-chuva da WWF, publicado ontem (4).

"Infelizmente, os peixes do Mekong estão em grave perigo. Quase 20% estão ameaçados de extinção", afirmou Lan Mercado, diretora para Ásia-Pacífico da WWF, citada na introdução do relatório. É um "alerta de atenção urgente", acrescentou.

Os peixes ameaçados do Mekong incluem uma gama notavelmente diversificada de espécies, incluindo dois dos maiores bagres do mundo (pesando até 300 kg), a maior carpa do mundo, a arraia gigante de água doce, um peixe tigre listrado, o aruanã, a farpa de lobo e carpa salmão.