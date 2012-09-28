Jair Bolsonaro (PL) foi condenado, por unanimidade, a pagar indenização de R$ 1 milhão e a se retratar publicamente por falas racistas proferidas quando era presidente da República. A decisão, anunciada na terça (16), foi da Terceira Turma do TRF-4.

As declarações, feitas em 2021, chegaram a comparar o cabelo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". O tribunal entendeu que, vindas de um presidente da República, tais falas estimulam a perpetuação do racismo.

"A ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira, que relaciona o cabelo 'black power' a insetos que causam repulsas e à sujeira atinge a honra e a dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população. Trata-se de comportamento que tem origem na escravidão, perpetuando um processo de desumanização das pessoas escravizadas, posto em prática para justificar a coisificação de seres humanos e sua comercialização como mercadoria."

Rogério Favreto, desembargador do TRF-4

Como o tribunal entendeu que o dano foi causado à sociedade, o dinheiro da multa será revertido para fundos públicos.

A reportagem é de Bruno Luiz.