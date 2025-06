O Plano Juventude Negra Viva, criado pelo governo federal para reduzir desigualdade raciais, assim como as mortes violentas de jovens negros, ainda não ganhou tração e encara a falta de adesão dos estados, inclusive governados pelo PT, para o treinamento dos seus servidores. A iniciativa tem orçamento de R$ 700 milhões. Pautas prioritárias envolvem saúde, educação e segurança. Treinamentos para policiais militares e civis, professores e profissionais da saúde estão previstos no plano como agendas prioritárias para a melhoria da qualidade de vida da juventude negra, mas dependem da anuência dos governadores para envolver suas secretarias estaduais. Dos quatro governadores do PT, dois assinaram o plano: Elmano de Freitas (CE) e Rafael Fonteles (PI). Fátima Bezerra (RN) assim como Jerônimo, até agora não manifestou interesse em participar, segundo o MIR. Os governos da Bahia e do Rio Grande do Norte foram procurados pela reportagem, mas não responderam. Pará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul e Piauí também aderiram ao plano. Outros, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Goiás, estão em processo de adesão. Os demais estados ainda não têm previsão de quando — ou se — vão assumir compromisso com as metas do plano, segundo o ministério. Saiba mais na reportagem de Laila Nery.