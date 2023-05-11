|
Pesquisa mostra panorama do racismo em crianças de 0 a 6 anos
Simone Freire
Qual o olhar da população sobre o racismo durante a primeira infância, ou seja, em crianças de 0 a 6 anos?
Amadurecer esse debate é um dos objetivos da pesquisa "Panorama da Primeira Infância: O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros seis anos de vida", encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ao Datafolha.
De abrangência nacional, a pesquisa ouviu 2.206 pessoas, sendo 822 responsáveis pelo cuidado de bebês e crianças de 0 a 6 anos.
Os dados inéditos do recorte racial foram publicados nesta semana. Segundo a pesquisa:
- 63% dos responsáveis por crianças de 0 a 6 anos acredita que o racismo é comum e também atinge a primeira infância. Essa percepção é mais forte entre mulheres, jovens e pessoas com maior renda e escolaridade;
- 22% reconhecem o racismo, mas o consideram quase inexistente na primeira infância;
- 16% dos responsáveis por crianças relataram que elas já sofreram racismo. Os casos são mais comuns entre as de 4 e 6 anos, possivelmente porque as menores ainda não reconhecem ou verbalizam a discriminação;
- Creches e pré-escolas são os ambientes mais citados em que a criança já sofreu racismo, mencionados por 54% dos cuidadores.
