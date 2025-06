Palcos LGBTQIA+: “Antigamente só vivíamos em guetos” Ícone da cena drag brasileira e uma das vozes mais potentes do movimento LGBTQIA+, Silvetty Montilla está de volta ao posto de apresentadora oficial da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo em 2025. Ela recorda a primeira edição da Parada, em 28 de junho de 1997. "Nós éramos duas mil pessoas", diz. De lá para cá, ela vê avanços significativos. "Nós, antigamente, só vivíamos em guetos. Hoje nós estamos na TV, em festas de família, no teatro, na rádio. Hoje a gente está em tudo." A artista, que recentemente enfrentou sérios problemas de saúde, também faz questão de pontuar que a luta continua. "O preconceito não acabou. Ele está bem maquiado". Leia entrevista