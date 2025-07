Márcia Lima e Luiz Campos em lançamento do livro 'O impacto das cotas'. Milena Nascimento O impacto das cotas A adoção da política de cotas pelas universidades brasileiras no início dos anos 2000 quebrou o tabu em torno do debate sobre raça e racismo no país. A análise é dos sociólogos Luiz Augusto Campos e Márcia Lima, organizadores do livro "O Impacto das Cotas", que examina duas décadas de ações afirmativas no ensino superior público brasileiro. Para eles, a política pública colaborou para acabar com o mito de democracia racial ao proporcionar um debate maior sobre preconceito, discriminação e desigualdade. A publicação, lançada recentemente, traz análises atualizadas elaboradas pelo CAA (Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas), criado em 2021, diante da revisão da Lei de Cotas e da dificuldade em obter informações sobre as ações afirmativas. O consórcio reuniu oito grupos de pesquisa ligados a sete universidades de diferentes regiões. Leia mais aqui Publicidade Kyem Ferreiro Divulgação PEGA A VISÃO "Acho que não seria exagero dizer que herdo um sonho ancestral de liberdade daqueles que não se contentam com a manutenção de um sistema que oprime" Nascido na zona rural do Mato Grosso, por volta dos 14 anos, Kyem Ferreiro percebeu que ninguém se parecia com ele. Homem negro e trans, hoje ele é co-idealizador da Marcha Transmasculina, um marco histórico global na luta e no ativismo da população transmasculina no Brasil. Ao UOL, ele contou sua história. Leia mais NÓS NA SEMANA Divulgação 'A Melhor Mãe do Mundo': mãe foge de relação abusiva em cena exclusiva Leia mais Evelson de Freitas/BOL Dia Internacional de Nelson Mandela: como ativista se tornou o 1º presidente negro da África do Sul Leia mais Reprodução/Rock and Roll Hall of Fame Guitarra elétrica e rockstar: quem foi Sister Rosetta Tharpe Leia mais Reprodução Como o filme mais visto da HBO Max 'clonou' Michael B. Jordan Leia mais Foto: Reprodução/ Instagram Lembra do Akon? Cantor quis construir uma Wakanda real e deu tudo errado Leia mais Compartilhar essa edição