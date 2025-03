O número de pretos e pardos que ocupam cargos de liderança no Governo Federal saltou de 3.262 em 1999 para 15.237 no ano passado, segundo estudo produzido pelo Afro-Cebrap com apoio da Fundação Lemann. Apesar de homens brancos e amarelos ainda ocuparem 35% das vagas do tipo, o levantamento indica que homens e mulheres negros já representam 39% dos ocupantes dessas vagas. O levantamento considerou cargos de alta e média autoridade. Ministros e secretários executivos integram o primeiro grupo, enquanto diretores, assessores e coordenadores gerais compõem o segundo segmento. Os dois casos envolvem altos gestores que comandam equipes e tomam decisões nas vagas que ocupam. "Quanto maior a autoridade de um certo cargo, menor é o crescimento da fatia de pretos e pardos que o ocupam no período analisado. Além disso, o crescimento é maior em setores sociais do que em áreas estratégicas e centrais do estado - como economia e planejamento. Cargos mais altos ainda são de homens brancos."

Flávia Rios, coordenadora de pesquisa do Afro-Cebrap, socióloga e professora da Universidade de São Paulo Saiba mais na matéria do repórter Saulo Pereira Guimarães.