"Estão preparados para a nossa força, não estão preparados para a nossa inteligência".

Essa é uma das falas do personagem Pacífico Licutan, interpretado por Antônio Pitanga em Malês, filme que acaba de chegar aos cinemas.

Lucitan foi um dos líderes religiosos da comunidade islâmica de Salvador (BA) e um dos articuladores do que ficou conhecido como Revolta dos Malês, maior levante de escravizados na história do Brasil, que ocorreu em Salvador, em 1835. No elenco, além de Antônio, que também dirige o longa, estão seus filhos, Camila e Rocco Pitanga.

A frase, assim como o filme, mostra um Brasil negro potente e que enfrentou a escravidão, não só com força, mas inteligência. Malês é uma obra impactante que mostra o negro como sujeito histórico ativo e estrategista.

Se o cinema tem a potência de iluminar histórias que o tempo tenta apagar, Malês nos dá a oportunidade de disputar imaginários e memórias, nos convida a imaginar outros futuros possíveis.

Vale uma ida ao cinema neste fim de semana!