Filme Malês (2024), dirigido e estrelado por Antônio Pitanga
Reprodução
Preparados para a força, não para a inteligência
Simone Freire
"Estão preparados para a nossa força, não estão preparados para a nossa inteligência".
Essa é uma das falas do personagem Pacífico Licutan, interpretado por Antônio Pitanga em Malês, filme que acaba de chegar aos cinemas.
Lucitan foi um dos líderes religiosos da comunidade islâmica de Salvador (BA) e um dos articuladores do que ficou conhecido como Revolta dos Malês, maior levante de escravizados na história do Brasil, que ocorreu em Salvador, em 1835. No elenco, além de Antônio, que também dirige o longa, estão seus filhos, Camila e Rocco Pitanga.
A frase, assim como o filme, mostra um Brasil negro potente e que enfrentou a escravidão, não só com força, mas inteligência. Malês é uma obra impactante que mostra o negro como sujeito histórico ativo e estrategista.
Se o cinema tem a potência de iluminar histórias que o tempo tenta apagar, Malês nos dá a oportunidade de disputar imaginários e memórias, nos convida a imaginar outros futuros possíveis.
Vale uma ida ao cinema neste fim de semana!
Divulgação ABC/Mário Marques
Parte da razão pela qual uma empresa pode usar os seus e os meus dados com salvaguardas reduzidas é porque estamos no 'modo faroeste', com pouca governança em torno desta tecnologia
Tshilidzi Marwala
Reitor da Universidade das Nações Unidas e subsecretário-geral da ONU
De passagem pelo Brasil, onde participou da conferência geral da Academia Mundial de Ciências (TWAS), evento realizado no Rio de Janeiro em conjunto com a Academia Brasileira de Ciência, o sul-africano Marwala conversou com a coluna Deu Tilt sobre como a inteligência artificial é também uma batalha geopolítica.
