Uma aluna bolsista de 15 anos está internada há mais de uma semana, após ser encontrada desacordada no banheiro do Colégio Mackenzie, em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Segundo a família, ela vinha sofrendo ataques racistas e bullying desde o ano passado. A Polícia Civil registrou ocorrência e investiga o caso. Para a comissão antirracista de pais do Colégio Equipe, este episódio revela que o racismo se tornou um 'padrão inaceitável' na região. Há um mês, dois alunos negros foram alvo de abordagem racista de uma segurança no shopping Higienópolis, fato que mobilizou 500 manifestantes em um ato dentro do estabelecimento. O Shopping Higienópolis teve ao menos cinco casos de racismo nos últimos sete anos, indica levantamento feito pelo UOL. "As vítimas de bullying em escolas são, em sua maioria, pessoas pretas e bolsistas, que sofrem discriminação pela cor da pele e por questões sociais. Também há discriminação em relação a religiões de matriz africana no ambiente escolar. É a discriminação contra os mais vulneráveis."

Ana Paula Siqueira, SOS Bullying Em nota, o Colégio Mackenzie diz ter iniciativas em andamento de combate ao bullying e acompanhar o caso.