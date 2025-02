UOL Justiça enterra tese do racismo reverso O STJ afastou do judiciário brasileiro a possibilidade de reconhecimento da tese do "racismo reverso". Nesta semana, a Sexta Turma do órgão anulou decisões da Justiça de Alagoas que aceitaram denúncia do MP contra um homem negro por injúria racial contra um italiano branco. Tudo ocorreu em julho de 2023, em Coruripe (AL), quando o réu afirmou que a "cabeça branca, europeia e escravagista" do estrangeiro impedia sua visão além de si mesmo. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Alagoas negar recurso da defesa do réu, feita pelo Ineg (Instituto do Negro de Alagoas). Na decisão final, o relator do STF Og Fernandes destacou que a injúria racial visa proteger minorias historicamente discriminadas e considerou racismo reverso uma ilegalidade flagrante. Com essa decisão, o caso é encerrado, estabelecendo jurisprudência contra a tese de racismo reverso. Racismo é um fenômeno social concebido no conceito histórico do século 16, notabilizando-se a partir de invasões, espoliações e dominação dos povos europeus, especialmente àqueles que viviam na América, África e Ásia. Assim, a estigmatização humana foi uma forma de inferiorizar e escravizar todos aqueles que foram considerados inferiores, por aqueles que se apresentaram como colonizadores.

Og Fernandes LEIA MAIS