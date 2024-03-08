|
Bombar, no bairro do Prado, em Maceió
Reprodução
Jovem negra é coagida a abrir bolsa em bar e provar que não cometeu furto
A estudante universitária Júlia Neves, 20, denunciou ter sido coagida e obrigada a abrir sua bolsa para provar que não cometeu furto em um bar de Maceió, onde comemorava o aniversário de uma amiga.
Ela e o namorado, o também universitário João Roberto, 19, afirmam que foram vítimas de racismo e registraram boletim de ocorrência.
Na ocasião, gravada por Júlia, quatro homens a cercam e exigem a revista de sua bolsa, o que ela nega. Uma mulher identificada como coronel Rosa Coimbra se aproxima e reforça a acusação. A bolsa é entregue aos homens, que nada encontram.
O casal chamou a polícia, que não deteve ninguém. Um segurança do estabelecimento foi afastado. O casal de estudantes também acionou o Ineg (Instituto do Negro de Alagoas) em busca de auxílio jurídico.
"Saí de lá em um estado de completo choque, não tive o apoio de nenhum funcionário", diz Júlia.
|
|
|
Divulgação/Globo
Quando comecei, ainda ouvia: 'Você não pode fazer esse teste porque já existe alguém no seu perfil'. E, quando ia ver, a única semelhança era a pessoa também ser negra. Não tinha nada a ver comigo. Existiam muitas barreiras até mesmo para a gente conseguir chegar a um teste.
Juliana Alves
atriz
Juliana Alves, 43, terminou de rodar o filme "Apenas 3 Meninas" recentemente e agora está prestes a começar um novo projeto: a novela "Três Graças", que substituirá "Vale Tudo" no horário nobre da Globo. Em conversa com Splash nos bastidores do longa, ela reflete sobre os 25 anos de carreira e o impacto da representatividade em sua trajetória.
|
|
Arquivo Pessoal
Reprodução/Maria vai com os Outros
Flavio Teperman/Divulgação
|
