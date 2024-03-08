A estudante universitária Júlia Neves, 20, denunciou ter sido coagida e obrigada a abrir sua bolsa para provar que não cometeu furto em um bar de Maceió, onde comemorava o aniversário de uma amiga.

Ela e o namorado, o também universitário João Roberto, 19, afirmam que foram vítimas de racismo e registraram boletim de ocorrência.

Na ocasião, gravada por Júlia, quatro homens a cercam e exigem a revista de sua bolsa, o que ela nega. Uma mulher identificada como coronel Rosa Coimbra se aproxima e reforça a acusação. A bolsa é entregue aos homens, que nada encontram.

O casal chamou a polícia, que não deteve ninguém. Um segurança do estabelecimento foi afastado. O casal de estudantes também acionou o Ineg (Instituto do Negro de Alagoas) em busca de auxílio jurídico.

"Saí de lá em um estado de completo choque, não tive o apoio de nenhum funcionário", diz Júlia.

