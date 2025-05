Habib's indeniza cliente que denunciou racismo após ser associado a roubo A rede de lanchonetes Habib's fez um acordo para indenizar um cliente que denunciou ter sido vítima de racismo por uma funcionária em uma unidade na zona oeste de São Paulo, em setembro de 2024. Em um vídeo, a mulher afirma que o jovem "tinha o 157 nas costas", em alusão ao artigo do Código Penal que trata do crime de roubo. À época, a empresa disse que a funcionária foi "afastada", mas o Habib's não detalhou se ela foi desligada definitivamente ou voltou às atividades. A rede de lanchonete fez um acordo, na esfera cível, para indenizar o cantor e artista Abrahão Costa em R$ 22 mil. O valor de R$ 20 mil é para a indenização moral e arcar com as custas processuais e R$ 2 mil referente aos honorários advocatícios, segundo consta na decisão, obtida pelo UOL. Saiba mais