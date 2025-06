O assunto tem ganhado força no país e dividido opiniões: afinal, dá para separar pretos e pardos no Brasil? Essa foi a questão que os historiadores Fernanda Oliveira, Josemeire Alves Pereira, Benedito Emílio Ribeiro e Itan Cruz buscaram responder na coluna Presença Histórica desta semana. Trazendo exemplos históricos, eles são categóricos ao afirmar que a realidade brasileira não permite tal separação. "Unir as cores em uma única categoria [negra] permite visualizar os efeitos do racismo que atinge ambos e os aloca em um lugar subalterno na sociedade brasileira. Ter a pele clara não nos torna imunes às intersecções dos sistemas de poder, que seguem se abastecendo do racismo."