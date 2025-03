Pra assistir

Estreia hoje a websérie "Viola meu Bem", que aborda a importância do instrumento para o samba chula e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Idealizada pelo etnomusicólogo Cassio Nobre, a série tem sete episódios e estará disponível no canal do Youtube da Couraça. Para ler

A Fundação Santillana lança hoje, no Centro Cultural da UFRGS, a obra "Africanidades brasileiras: o legado de Petronilha Beatriz". O livro reúne nove artigos em tributo à professora doutora, referência na luta pela valorização da cultura afro-brasileira e na promoção da equidade racial na educação. A publicação é organizada pelos pesquisadores Nilma Lino Gomes e André Lázaro. Baixe a versão online. Para visitar

O Instituto Moreira Salles (IMS) de Poços de Caldas abre, no dia 22 de março (sábado), a exposição Dignidade e Luta: Laudelina de Campos Mello, dedicada à vida e à luta de uma das mais importantes militantes pelos direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil. Mais informações aqui.