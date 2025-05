O Prêmio Sim à Igualdade Racial será transmitido hoje no YouTube e na TV Globo, após o Fantástico. Organizado pelo ID_BR (Instituto Identidades do Brasil), neste ano foram premiadas diversas pessoas em três pilares: educação, cultura e empregabilidade. O carisma foi o tema marcador da edição 2025, que contou com apresentações empolgantes de nomes como Belo, Djonga, Os Garotin, Jota.Pê, Sandra Sá, Majur e Ilê Aiyê, e Gaby Amarantos. Entre os premiados da noite estão nomes como Erisvan Guajajara, cofundador da Mídia Indígena, Cida Bento e Fernanda Kaingang. O Prêmio Sim também marca um ponto forte de divulgação das normas do Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro (CDICN), novo desdobramento do Afroluxo, iniciativa que trabalha com enfrentamento ao racismo no mercado de luxo brasileiro.