Carro alegórico da escola de samba Pérola Negra no Carnaval 2025 Felipe Araujo/Liga-SP Carnaval SP O samba de 'Exu Mulher' A escola de samba Pérola Negra é a campeã do Grupo de Acesso 2 do Carnaval de São Paulo deste ano. A agremiação apresentou o enredo "Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô", desenvolvido pelo carnavalesco Rodrigo Meiners, que se inspirou no livro de mesmo título, da jornalista e pesquisadora Cláudia Alexandre. A obra aborda a masculinização e a demonização do orixá Exu, e reflete como historicamente a presença feminina de Exu foi ocultada no Brasil devido às imposições coloniais e ao racismo religioso. O livro também recebeu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, maior prêmio literário brasileiro para pesquisadores. Exu, transformação

A força do universo

Cria de Olodumaré

Faísca, evolução

Que pulsa no candomblé

Eu sou da ralé, ooh

Você me excluiu e rejeitou

Mas vou seguir a minha fé

Na luta e resistência da mulher

Trecho Samba-Enredo 2025 - Pérola Negra LEIA MAIS Publicidade NÓS NA SEMANA Filipe Araújo - 02.set.2024/Ministério dos Direitos Humanos Silvio Almeida fala: 'Anielle se perdeu num personagem' Assista Foto: Agência Brasil Anielle rebate Silvio Almeida: 'Assédio sexual não é política, é crime' Leia mais Reprodução Enredo banto da Mangueira ganha documentário: 'Memória rica' Leia mais Jack Robinson/Hulton Archive/Getty Images Roberta Flack, cantora de 'Killing Me Softly', morre aos 88 anos Leia mais Reprodução Vice-prefeito de ato racista contra segurança do Palmeiras deixa secretaria Leia mais Jardiel Carvalho/UOL Ofensiva contra rap com apologia ao crime chega a 12 capitais e Congresso Leia mais 'Sem medo de experimentar': quem é a dupla querida dos festivais no Brasil? Leia mais Reprodução Internet 'A dor ensina muito': Agnes Nunes diz o que aprendeu após disco de estreia Leia mais AGENDA Pra aprender de graça A Escola Fundação Itaú lançou dois cursos gratuitos para auxiliar professores sobre a cultura afro-brasileira e indígena nas escola. As inscrições são gratuitas e com certificados. Saiba mais Pra visitar O IMS Paulista (Av. Paulista, 2424, SP) traz a primeira exposição individual no Brasil de Zanele Muholi (1972, Umlazi, África do Sul), um dos nomes mais aclamados da fotografia contemporânea. Saiba mais Pra assistir O Canal Futura lançou a série Mutirão Saúde, que aborda a saúde da população negra. A apresentação é de Luana Xavier, e os episódios estão disponíveis no Globoplay. Saiba mais Compartilhar essa edição