Lançamento da exposição ?Bambas na Barra Funda?. 26.02.2025 Hysabella Conrado / UOL 'Bambas' do samba paulista relembram tradições antes do sambódromo Há mais de 30 anos as escolas de samba de São Paulo desfilam no Sambódromo do Anhembi durante o Carnaval. É lá que a magia construída durante o ano todo nos barracões acontece. Mas como será que era antes da principal avenida do samba paulista existir? Nós Negros esteve no lançamento da exposição "Bambas na Barra Funda", que homenageia alguns "griôs" do samba paulistano. Eles relembraram este período onde os desfiles não tinham tanto glamour ou atenção midiática. "Gostaria que as futuras gerações entendessem como era antes e por que essa união [da comunidade] era tão forte", conta Simone Tobias, compositora e ex-presidente da agremiação Camisa Verde e Branco. A matéria é da repórter Hysa Conrado. Leia completa aqui