A recente condenação de Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kérollen Cunha Ferreira a 12 anos de prisão reafirmou um recado à sociedade: racismo é crime. As duas influenciadoras, mãe e filha, foram responsabilizadas judicialmente após "presentear" crianças negras com uma banana e um macaco de pelúcia, registrar em vídeo e divulgar as imagens nas redes sociais em 2023, em São Gonçalo (RJ). Na época, elas acumulavam cerca de 14 milhões de seguidores. As consequências sobre as vítimas foram profundas. O menino de 10 anos "nunca mais foi o mesmo", precisou mudar de escola e iniciou acompanhamento psicológico, segundo relatou a mãe, de acordo com a sentença na Justiça. Já a menina de 9 anos também passou a fazer tratamento e se afastou dos amigos, optando por brincar sozinha. Além do trauma, ambos foram expostos a novas ofensas após a viralização do vídeo. O que diz a lei: O crime de racismo está previsto na lei 7.716/1989. Consiste em atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. É inafiançável e imprescritível.

A lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, equiparou o crime de racismo ao de injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

A lei atualizada também prevê que crimes previstos nela "terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação". O jurista Adilson Moreira cunhou o termo "racismo recreativo", apresentado em livro homônimo de 2018. Em entrevista ao UOL, em 2021, ele explicou como uma "piada" racista tem efeitos para além do momento em que é contada. Leia a entrevista completa.