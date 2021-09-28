|
Pixabay
12 anos de prisão: a condenação que virou recado à sociedade
|
Simone Freire
A recente condenação de Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kérollen Cunha Ferreira a 12 anos de prisão reafirmou um recado à sociedade: racismo é crime.
As duas influenciadoras, mãe e filha, foram responsabilizadas judicialmente após "presentear" crianças negras com uma banana e um macaco de pelúcia, registrar em vídeo e divulgar as imagens nas redes sociais em 2023, em São Gonçalo (RJ). Na época, elas acumulavam cerca de 14 milhões de seguidores.
As consequências sobre as vítimas foram profundas. O menino de 10 anos "nunca mais foi o mesmo", precisou mudar de escola e iniciou acompanhamento psicológico, segundo relatou a mãe, de acordo com a sentença na Justiça. Já a menina de 9 anos também passou a fazer tratamento e se afastou dos amigos, optando por brincar sozinha. Além do trauma, ambos foram expostos a novas ofensas após a viralização do vídeo.
O que diz a lei:
- O crime de racismo está previsto na lei 7.716/1989. Consiste em atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. É inafiançável e imprescritível.
- A lei 14.532, de 11 de janeiro de 2023, equiparou o crime de racismo ao de injúria racial, que consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
- A lei atualizada também prevê que crimes previstos nela "terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação".
O jurista Adilson Moreira cunhou o termo "racismo recreativo", apresentado em livro homônimo de 2018. Em entrevista ao UOL, em 2021, ele explicou como uma "piada" racista tem efeitos para além do momento em que é contada. Leia a entrevista completa.
|
|Publicidade
"O humor é uma mensagem cultural, que só faz sentido em um contexto cultural específico. Por exemplo, se eu digo em tom jocoso que "o céu é azul", as pessoas vão olhar para mim sem entender a graça. Mas, se eu digo em tom jocoso que "negros são macacos", muitos brancos vão cair na gargalhada. Isso significa que elas reagem a sentidos que expressam um consenso cultural entre os membros desse grupo. Neste caso, o consenso é que negros não têm o mesmo nível de humanidade de pessoas brancas e que negros podem ser comparados a animais."
Adilson Moreira
jurista
Cris Guterres no Universa Talks Empreendedorismo 2021
Mariana Pekin/UOL
"Presença de Anitta no ritual Kuarup teve o alcance que nenhuma mídia conseguiu"
Cris Guterres, colunista do UOL
A participação de Anitta na cerimônia Kuarup, no Parque Indígena do Xingu (MT), no último sábado (16), atraiu atenção nacional para a luta dos povos originários. A cantora esteve na aldeia Kuikuro acompanhada de Luciano Huck, em gravações para o Domingão com Huck.