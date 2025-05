Tem uma conta que não fecha quando o assunto é reciclagem de embalagens. A tecnologia do produto pode ser avançada e 100% sustentável, porém, se não houver uma coleta adequada, todo o trabalho de pesquisa e inovação vai parar literalmente no lixo. Este é o gargalo atual da Tetra Pak, líder mundial em soluções para processamento e embalagem de alimentos, fabricante das famosas caixinhas longa vida.

"Menos de 25% dos municípios no Brasil têm coleta seletiva. E, quando tem, nem sempre existe infraestrutura adequada. Então, nosso desafio é trabalhar toda a cadeia de reciclagem, não apenas a coleta como também ajudar e apoiar os recicladores na venda das embalagens pós-consumo", diz Valéria Michel, diretora de sustentabilidade no Brasil e Cone Sul da Tetra Pak.

No ano passado, a Tetra Pak Brasil investiu R$ 26,2 milhões somente em projetos de sustentabilidade, incluindo diversas ações na cadeia de reciclagem, como estruturação de recicladores e cooperativas, além de projetos sociais, educação ambiental e meio ambiente nas fábricas. Em 2024, foram recicladas pouco mais de 100 mil toneladas de embalagens cartonadas, o que representa uma taxa de reciclagem de cerca de 39%.?

A quantidade de caixinhas longa vida no país cresce a cada ano: em 2024, a Tetra Pak produziu um total de 17,3 bilhões de embalagens no Brasil, que dá um faturamento de R$ 8,6 bilhões.

Na entrevista a seguir, Valéria Michel explica por que o principal foco da empresa está na reciclagem, quais os seus principais desafios, e os esforços da companhia para diminuir a quantidade de resíduos acumulados nos aterros.

***

Ecoa: A Tetra Pak é responsável pela produção de bilhões de embalagens de alimentos que nem sempre são recicladas. Como a empresa trata esta questão?

Valéria Michel: A Tetra Pak tem ações que pegam todos os segmentos da cadeia de valor. Sempre que fazemos pesquisas com consumidores sobre tendências entendemos que nosso foco prioritário é a reciclagem pós-consumo. Então partimos daí. Quando começamos, há 25 anos, passamos a entender quais são os atores desta cadeia, como funcionava, e onde precisávamos investir. Iniciamos com tecnologia: não dá para colocar no mercado um produto que não seja totalmente reciclável, em escala, e em qualquer parte do país. Então trabalhamos, num primeiro momento, com design de embalagens e em todo o seu impacto. Hoje em dia a tecnologia já não é mais um desafio, pois passamos a conhecer melhor toda a cadeia da reciclagem.

Ecoa: Por que?

Valéria Michel: Percebemos que a infraestrutura das cooperativas é muito precária. Começamos oferecendo apoio com as coisas mais básicas, como prensas, balanças, equipamentos. Muitos não tinham condições mínimas de trabalho. Hoje falamos com cooperativas de todo o país e nossos projetos saem a partir das demandas delas. O que temos de mais valioso é este relacionamento com cooperativas, catadores, ferros velhos, comércios. Eles precisam de estruturação, equipamentos e até assessoria contábil. As cooperativas devem crescer e isso tem que ser rápido. Estamos falando de uma mudança estrutural. Por isso é preciso mudar o sistema de coleta, sair desta precarização, e dar uma condição de trabalho mais adequada para estas pessoas. Por mais que algumas empresas invistam nesta mudança, é preciso escala e isso somente com políticas públicas. A verdade é que a taxa brasileira de reciclagem é muito baixa. Não estamos reciclando nada: há pouca coleta no Brasil e, quando existe, o sistema é precário.

Ecoa: Em países europeus ou até mesmo nos Estados Unidos há outros modelos, como grandes centros de triagem. Você acha que poderíamos ter estes modelos aqui?

Valéria Michel: Claro que precisamos encontrar um modelo mais moderno, como as referências internacionais, com maquinário e tecnologia para dar conta do que virá pela frente. Mas a diferença é que estes países não precisam se preocupar com inclusão social. Nossa realidade é diferente. Aqui, nosso papel é também o de transformar vidas a partir da reciclagem. Então estamos falando de educação. Há catadores que não têm nem RG. Estamos perto deles e sabemos suas dores. É o que costumamos dizer: Você está a uma caixinha de mudar a vida de uma pessoa.