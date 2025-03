Era uma vez um país que conhecemos muito bem e que tinha muito vento e sol o ano inteiro. O que será que ele resolve fazer com estes recursos no momento em que a energia (limpa) vale mais do que diamantes? Estamos todos aqui, aguardando as cenas do próximo capítulo, em que o Brasil - o país da nossa história - protagoniza a produção de uma joia energética chamada hidrogênio verde. Porém, a impressão que dá é que ainda não passamos da primeira página.

Pode não parecer, mas a indústria que deverá produzir o hidrogênio verde no Brasil (e no mundo) caminha, sim. E a passos largos. "Nenhuma forma de energia, desde a descoberta do fogo, aconteceu em uma semana ou em um mês. Sim, a indústria precisa começar. Mas o mercado ainda não existe, não há infraestrutura. Estamos agora criando uma estrutura jurídica, que é um passo anterior", pondera Paulo Alvarenga, CEO da thyssenkrupp para a América do Sul, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK), fundador e conselheiro da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV).

Uma das principais vozes sobre o tema no Brasil, Alvarenga concorda que temos pressa, entretanto defende que agora é hora de aprovar políticas públicas eficazes para alavancar esta produção. Neste ponto, o Brasil avançou com a aprovação da Lei 14.948/2024, que define bases jurídicas para a promoção do hidrogênio, e do PL 3.027/2024, que prevê R$ 18 bilhões em créditos fiscais de 2028 a 2032. Esta união entre a regulamentação e incentivos cria um ambiente econômico-regulatório favorável para alavancar, enfim, os projetos.

Obtido a partir da eletrólise da água por meio de fontes renováveis como eólica e solar, o hidrogênio verde pode gerar energia elétrica e ser usado como combustível - tudo sem emitir um pingo de carbono na atmosfera. Com todo o potencial do Brasil de geração e utilização de fontes renováveis de energia na escala exigida pelas mudanças climáticas, não faltam interessados na fila do hidrogênio por aqui - isso inclui a thyssenkrupp, conglomerado alemão liderado por Alvarenga que fabricava elevadores, mas que, desde 2020, voltou sua atenção para a descarbonização da indústria.

Na entrevista a seguir, o executivo mostra o que falta para esta nova tecnologia desabrochar e por que o Brasil está diante de uma janela de oportunidade para se tornar um dos principais produtores de hidrogênio verde do mundo.

***

Ecoa: Há dezenas de projetos de produção de hidrogênio verde protocolados hoje no governo, o que representa investimentos da ordem de bilhões. O que falta para destravar esta indústria?

Paulo Alvarenga: Estamos no início de uma nova tecnologia, então é preciso de um incentivo governamental para alcançarmos o chamado ponto de inflexão. Não se trata de um incentivo para sempre. É apenas no começo - algo que acontece com todas as tecnologias. A internet, por exemplo, no início era algo caro e só funcionava com discador. Pouca gente pagaria por aquele serviço. Demorou anos para que a internet se tornasse o que é hoje, quando o mercado vai sozinho. O hidrogênio verde é a mesma coisa: o governo precisa induzir, caso contrário não deslancha nunca.

Ecoa: Existe uma grande expectativa para esta indústria e, ao mesmo tempo, uma sensação de que ela não sai do papel e que as promessas de produção vêm sendo adiadas.

Paulo Alvarenga: Há muita ansiedade. Vivemos numa sociedade imediatista, das redes sociais, que exige respostas em segundos e

não entende algumas restrições e condições para as coisas acontecerem. Eu não estou surpreso nem acho que está demorando demais. Está levando o tempo que teria que ser. Nós não temos hoje uma cadeia de suprimentos que esteja pronta para produzir em grande escala. É o dilema de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha: não temos cadeia de fornecimento porque não temos um mercado. E não tem um mercado porque não tem cadeia de fornecimento. Não tem demanda porque não tem fabricante. E, se houver comprador, de que maneira este transporte será feito? Não sabemos ainda. Precisamos de legislação. Ou seja: tudo tem que ser criado.

Ecoa: O problema é que a urgência climática não nos dá mais tanto tempo.

Paulo Alvarenga: Verdade, temos pressa. Mas devemos entender o que é factível: vamos ver muitos projetos de hidrogênio verde nos próximos anos. Eles vão acontecer e vão também ensinar muita coisa para a indústria, além de ajudar a criar uma base do que virá por aí. O hidrogênio é mais uma maneira de tratar a energia: se a gente olhar lá atrás, quantos anos se passaram para que a humanidade entendesse que uma faísca gerava fogo? E, depois, o próprio petróleo. É como uma série de fotografias que, ao longo do tempo, se tornam um filme. Mas sabemos neste caso que o filme precisa ser abreviado pela emergência que vivemos.

Ecoa: O que veremos em breve?

Paulo Alvarenga: O Brasil avançou muito no ano passado com leis importantes. Agora, depois da lei, vem a regulamentação e os incentivos que o governo está preparando. Todo mundo que tem um projeto está aguardando um incentivo. Isso deve acontecer nos próximos meses e estamos acompanhando os esforços do Ministério das Minas e Energia e da Fazenda. Deve ser divulgado um leilão para alocação dos créditos e, logo em seguida, os projetos serão avaliados e sairão os vencedores. Esperamos que sejam bons e que tragam escala. Não precisamos mais de projeto-piloto, já sabemos que a tecnologia funciona. Agora queremos escala, é o que vai trazer competitividade. Minha expectativa é que este processo tire do papel projetos da ordem de grandeza de 1 a 2 gigawatts de eletrólise. Cada gigawatt pode abastecer algo entre 2,5 e 3 milhões de residências.

Ecoa: Podemos dizer que o Brasil vive um momento decisivo para o hidrogênio verde?

Paulo Alvarenga: Eu diria que estamos num momento crucial. Precisamos agora atingir o ponto de inflexão que mencionei. Para isso é preciso de estratégia de Estado, de planejamento. Há uma infinidade de projetos que querem produzir esta energia limpa, porém devemos saber onde ela será gerada e onde será consumida. Há linhas de transmissão? Este é um outro desafio. Temos linhas implantadas, mas que não foram planejadas para esse perfil de consumo atual. Então são questões que precisam ser planejadas. Os gargalos vamos descobrir depois.