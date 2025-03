Viabilidade no Brasil

No Brasil, a diferença de temperatura de pelo menos 20 °C ocorre do norte do Espírito Santo até o Amapá. Entretanto, do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo e do norte do Rio Grande do Norte ao Amapá, a plataforma continental é muito larga e a distância para se atingir a profundidade de 1 km é de várias dezenas de quilômetros, tornando a logística para operar uma usina Otec menos favorável.

Com isso, as condições mais vantajosas vão de Salvador até Natal. E, tendo em vista a proximidade de mercados consumidores, as cidades com maior viabilidade para se implantar usinas Otec são Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal.

O arquipélago de Fernando de Noronha é um candidato ideal para a primeira usina Otec no Brasil. Atualmente, cerca de 90% da eletricidade da ilha vem de geradores a diesel, cujo alto custo é agravado pela logística de transporte do combustível. Além disso, a profundidade de 1 km pode ser atingida a apenas 4 km da costa, tornando a implantação da tecnologia mais viável.

Benefícios adicionais das usinas Otec de ciclo fechado híbrida

Além de fornecer eletricidade limpa e contínua, as usinas Otec oferecem outras vantagens:

Água dessalinizada, conectando-se uma câmara de vácuo na saída do evaporador

Água de altíssima pureza e rica em óxidos de fósforo e nitrogênio, da saída do condensador, excelente para maricultura e regeneração oceânica

Água fria para SWAC (sea water air conditioning, ou resfriamento com água do oceano, em português), que reduz em 90% o consumo de eletricidade em relação a aparelhos convencionais de ar-condicionado

Hidrogênio verde (H2)

Na produção de hidrogênio (H2) por eletrólise da água, é essencial que o eletrolizador - um dispositivo complexo e fundamental - opere de forma contínua, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para isso, o sistema precisa ser abastecido com eletricidade despachável. No Brasil, fontes renováveis como a eólica e a solar fotovoltaica podem gerar energia, mas são intermitentes. Isso exige uma fonte adicional 24/7 para suprir a demanda nos períodos sem vento ou sol.

As usinas Otec eliminam essa limitação, pois geram eletricidade de forma contínua e previsível. Além disso, oferecem uma vantagem estratégica: a produção de hidrogênio ocorre offshore, reduzindo riscos associados ao armazenamento e manuseio de um gás altamente inflamável.

A disponibilidade de eletricidade 24/7 e de água potável ajudaria a despoluir as capitais do Nordeste e fortaleceria o SIN (Sistema Interligado Nacional), reduzindo o risco de apagões.

A partir da água dessalinizada de uma usina Otec pode-se obter também água potável, que é uma carência em grandes centros urbanos. Com o aquecimento global e as ondas de calor, ter à disposição um sistema de SWAC permite obter uma significativa economia de energia. E, finalmente, a ascensão artificial de uma corrente de água pura e rica em nutrientes contribuirá para fertilizar e regenerar as superfícies dos oceanos que atualmente estão desvitalizadas, principalmente perto das praias nas capitais entre Salvador e Natal.

Colaborou Flaminio Levy Neto, engenheiro mecânico e mestre em Engenharia pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Ph.D. em engenharia, que lecionou no ITA e na UnB (Universidade de Brasília) e já publicou três livros. Foi consultor ad hoc da CAPES e do CNPq. Atualmente atua como ad hoc na FACEPE.