A COP30 precisa fazer a diferença na prática. As metas climáticas globais do Acordo de Paris de 2015 reforçadas na COP26 de Glasgow, em 2021, não serão alcançadas a menos que a devastação florestal, a poluição e as queimadas parem na Amazônia, na Bacia do Congo e no Sudeste Asiático. Além, é claro, de uma rápida redução do uso de combustíveis fósseis. No Brasil, uma grande mudança de rumo ainda não está em vista. Para chegar lá, a COP30 deveria focar de forma determinada em dois objetivos: manter as florestas em pé e desenvolver melhores condições de vida para as populações locais, de forma sustentável. A COP30 pode aprovar dois instrumentos sistêmicos eficazes para viabilizar essa mudança de rumo. Além do mantra de soluções insuficientes O atual quebra-cabeça de estratégias de governança promissoras, instrumentos financeiros criativos e startups de sociobioeconomia, embora cheio de potencial, ainda não está alcançando esses objetivos. A Amazônia permanece pobre, seus lucros são drenados da região. As perdas atribuíveis às mudanças climáticas aumentam exponencialmente ao redor do globo, algumas com custos não seguráveis, com enchentes, ventos fortes, secas, incêndios, ondas de calor e outros desastres relacionados ao clima. Recursos biológicos que a humanidade nunca poderá recuperar continuam sendo desperdiçados. Os pontos de não retorno tornaram-se uma preocupação atual. Após cerca de 50 anos de destruição florestal na Amazônia e no Cerrado, negociações inconclusivas na COP30 são inaceitáveis. Além de mais financiamento, a exploração extrativista dos biomas deve ser interrompida, e a ciência e tecnologia de agregação de valor devem aproveitar ao máximo os ativos naturais únicos da Amazônia e a sabedoria Indígena. Chegar lá está ao nosso alcance No Brasil, muitos programas - públicos, privados, de base ou empresariais - surgiram e desapareceram, sob governos em mudança. Desde os anos 1980, reservas naturais e Indígenas significativas foram demarcadas, projetos de desenvolvimento rural assistiram famílias de baixa renda, e a aplicação da lei foi estruturada - embora subfinanciada. Como a EMBRAPA promoveu agricultura sustentável de alto rendimento, não há necessidade de mais desmatamento no Brasil. Graças ao monitoramento por satélite, as florestas em pé se tornaram mais defensáveis. Podemos detectar invasões antes que incêndios terríveis se alastrem e identificar pontos neurálgicos, intervindo em tempo hábil. Projetos e programas moveram o ponteiro em direção à preservação dos ecossistemas amazônicos e do grande patrimônio de seus Povos Indígenas. Mas até agora, em conjunto, esses avanços falharam em conter a maré de destruição alimentada por receitas ilícitas de ouro, extração seletiva, mercado ilegal de terras e drogas. A COP30 tem uma oportunidade histórica Para a Bacia Amazônica, a COP30 pode viabilizar uma mudança de rumo, com o lançamento simultâneo de dois instrumentos fortes e duradouros: primeiro, o TFFF (Fundo Permanente de Florestas Tropicais) para recompensar a manutenção de florestas em pé, e, segundo, o AmIT (Instituto de Tecnologia da Amazônia) para formar uma nova geração de cientistas aplicados e desenvolvedores de produtos amazônicos, determinados a agregar valor às florestas biodiversas mantidas em pé e a beneficiar as populações locais. Esses instrumentos fazem total sentido economicamente: evitar o desmatamento, a degradação florestal e os incêndios continuam sendo a forma mais econômica de "sequestro de carbono" na Terra. O TFFF Recompensar florestas em pé ano após ano, hectare por hectare, tornou-se possível, graças ao monitoramento inteligente por satélite. Em vez de apenas nos dizer onde os incêndios queimam, a tecnologia agora nos permite monitorar com precisão impressionante onde as florestas permanecem em pé - e têm chance de continuar assim. O TFFF é projetado como um fundo duradouro baseado nos mercados financeiros, um "móvel perpétuo" que pode pagar anualmente recompensas fixas por hectare de floresta mantida em pé. É uma proposta ousada para flanquear, aprimorar e somar-se a outras iniciativas de compensação de carbono e sociobioeconomia. Tal instrumento contínuo, orientado por resultados e de peso tem feito muita falta. Com base em empréstimos com poucos fins lucrativos, as operações multilaterais de empréstimo do mundo deveriam concordar na COP30 em dotar o TFFF de US$ 125 bilhões com o capital inicial necessário para gerar fundos para esquemas de recompensa nos mercados financeiros mundiais. Para mudar a maré no Brasil, as recompensas do TFFF para florestas em pé devem ser acompanhadas por uma nova dimensão em pesquisa e desenvolvimento que agregue significativamente valor à diversidade biológica única da Amazônia. A parceria entre o TFFF proposto internacionalmente e o lançamento do Instituto de Tecnologia da Amazônia em toda a bacia são oportunidades à mão na COP30, assim como o progresso global na precificação de carbono e da manutenção da biodiversidade, unindo uma "coalizão dos dispostos" significativa. As muitas questões que são justamente levantadas sobre o TFFF - para onde o dinheiro deveria ir, quem se beneficia, se as receitas do fundo baseado no mercado serão suficientes - podem todas ser respondidas adequadamente. O AmIT O povo da Amazônia permanece pobre. Possivelmente no meio do bioma mais rico do mundo, a maioria carece de água potável, energia acessível e não poluente, transporte, comunicação, saneamento, cuidados de saúde, governança e segurança. Uma sociobioeconomia moderna de florestas em pé e rios fluindo é uma grande esperança, mas ainda muito frágil para efetuar uma mudança de rumo. O AmIT é projetado para mudar isso. Avaliando as condições sociais e ecológicas únicas da Amazônia, ele foca em novos produtos para a Amazônia e a partir da Amazônia. Como uma rede de ensino e desenvolvimento de produtos em toda a bacia amazônica, é projetado como uma colaboração acadêmica público-privada de P&D, em parceria com centros acadêmicos e científicos regionais, nacionais e internacionais de longa data. Um estudo de viabilidade conceitualizando o AmIT foi desenvolvido colaborativamente em parceria entre países da Bacia Amazônica, com instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Agora, a iniciativa do AmIT está pronto para ser lançado na COP30, estabelecendo o desenvolvimento colaborativo baseado em ciência da Amazônia como o caminho principal para sua preservação urgente. Para o AmIT, o povo da Amazônia importa em primeiro lugar. Os ecossistemas são compreendidos em sua variação e complexidade, conectados pelo maior sistema de água doce do mundo, dos Andes ao mar. O AmIT aborda 5 desafios centrais: (1) infraestrutura sustentável - geração de energia sustentável, acessível e confiável, transporte, comunicação; (2) condições de vida nas pequenas cidades da Amazônia; (3) águas amazônicas; (4) uma sociobioeconomia lucrativa e sustentável; e (5) agrofloresta e reflorestamento em terras degradadas da Amazônia. Ao garantir direitos de propriedade intelectual Indígena e combinar conhecimento tradicional e do "Vale do Silício", a esperança é construir uma nova economia amazônica competitiva - uma que beneficie as populações locais. Claramente, com o tempo, elevar a modesta sociobioeconomia da Amazônia a um nível mais alto exigirá investimento massivo, treinamento e networking. No futuro próximo, no entanto, o objetivo principal e financeiramente totalmente viável do AmIT é construir colaborativamente uma agenda conjunta de P&D entre as comunidades científicas da região. Contexto Quando a COP30 começar, a fumaça dos incêndios anuais da floresta tropical poderão ainda estar no ar. Que esses incêndios lembrem a todos que devemos fazer melhor - recompensando florestas em pé e agregando valor através do desenvolvimento baseado em ciência. Ao lançar o TFFF internacional e o AmIT da Bacia Amazônica, a COP30 poderia registrar progresso histórico na prática. Colaborou Maritta Koch-Weser