Quais setores econômicos mais precisam ser descarbonizados?

Os setores responsáveis pela maior parte das emissões de carbono variam no Brasil e no mundo, refletindo diferenças nas matrizes energéticas, padrões de desenvolvimento econômico e estrutura produtiva.

De maneira geral, de acordo com o 6º relatório do IPCC (Painel Internacional sobre a Mudança do Clima), o setor energético é a principal fonte de emissões de carbono em todo o planeta, com 34% das emissões. É seguido pela indústria, com 24% das emissões; agricultura somada a mudanças de uso da terra e florestas, com 22%; transportes, com 15%; e construção civil, com 6% das emissões globais.

No Brasil, as mudanças de uso da terra e florestas são a principal fonte emissora de GEE. Representam cerca de 48% das emissões totais do país, segundo o SEEG (Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa), ligado ao Observatório do Clima. A agropecuária aparece na 2ª posição, com 27%.

Apesar da predominância de fontes renováveis na matriz elétrica, o setor energético brasileiro também registra emissões relevantes, devido ao consumo de combustíveis fósseis nos transportes e na indústria. Ele é o terceiro maior emissor de GEE do Brasil, com 18%.

Já resíduos e indústria respondem por 4% e 3%, respectivamente. No setor industrial, as emissões decorrem, principalmente, da produção de cimento, aço e produtos químicos.

Que setores estão adotando medidas para reduzir emissões no Brasil?

Diversos setores do país estão implementando estratégias para a redução das emissões de carbono, impulsionados por políticas públicas, compromissos internacionais e exigências do mercado.

O setor energético tem avançado na diversificação da matriz elétrica por meio da expansão de fontes renováveis, como energia eólica, solar e biomassa. A elevada participação da geração hidrelétrica, associada ao crescimento das energias solar fotovoltaica e eólica, tem contribuído para a descarbonização do setor.

No setor de transportes, políticas de incentivo ao uso de biocombustíveis têm promovido a substituição de combustíveis fósseis por etanol e biodiesel. Além disso, iniciativas voltadas à eletrificação da frota urbana, incluindo a adoção de ônibus elétricos e o desenvolvimento da infraestrutura de recarga para veículos elétricos, têm sido progressivamente implementadas.

Outras medidas são os projetos voltados à produção de hidrogênio renovável para abastecer veículos que podem ser alimentados por esse gás. Além disso, tem sido estudado o uso de veículos movidos a células de combustível de hidrogênio, que podem ser abastecidos com hidrogênio verde ou de baixo carbono.

A indústria tem investido na modernização de processos produtivos, priorizando a eficiência energética e a redução da intensidade de carbono por meio do uso de fontes renováveis, captura e armazenamento de carbono (CCS) e substituição de insumos com elevado impacto ambiental.

No setor siderúrgico, a substituição do carvão mineral pelo biocarvão na produção de ferro-gusa tem sido estudada como estratégia para mitigar as emissões.

No setor agropecuário, práticas de manejo sustentável, como a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta e o plantio direto, têm demonstrado potencial para reduzir a pegada de carbono da produção agrícola.

Outras iniciativas incluem a substituição de fertilizantes sintéticos nitrogenados por bioinsumos e a adoção de sistemas de tratamento de resíduos orgânicos.

O setor de resíduos sólidos tem avançado na captura e aproveitamento energético do biogás proveniente de aterros sanitários e efluentes agroindustriais, além da ampliação de programas de reciclagem e compostagem.

O setor de energia pode ser totalmente descarbonizado?

Sim, a descarbonização do setor de energia é tecnicamente possível, mas envolve desafios significativos relacionados a viabilidade econômica, disponibilidade de tecnologias, diversificação de fontes para garantir estabilidade no fornecimento, além de obstáculos políticos e sociais.

Uma das principais questões é a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis em todas as aplicações energéticas. Embora a geração elétrica já apresente avanços expressivos na adoção de energia solar, eólica, hidrelétrica e biomassa, a eletrificação completa de setores como transporte, indústria pesada e aquecimento ainda depende de inovações tecnológicas e infraestrutura adequada.

Outros desafios incluem os altos custos iniciais de infraestrutura para energia renovável e a variabilidade das fontes renováveis (solar e eólica), o que demanda soluções mais robustas e inteligentes de armazenamento e transmissão de energia. A promoção de políticas de incentivo fiscal e subsídios para energias limpas, nas etapas iniciais da transição energética, pode ser decisiva para acelerá-las.

A transição energética também enfrenta desafios socioeconômicos, incluindo a necessidade de requalificação da força de trabalho e os impactos causados pela redução da demanda por combustíveis fósseis em países economicamente dependentes da extração de petróleo e carvão.

Entre as alternativas viáveis para a descarbonização, se destacam a expansão da geração renovável combinada com armazenamento de energia, o desenvolvimento de tecnologias avançadas de baterias, a ampliação da infraestrutura para hidrogênio verde, a eletrificação de transportes e processos industriais, o aprimoramento da eficiência energética, a digitalização das redes elétricas e a captura e armazenamento de carbono.

Como a indústria pode reduzir suas emissões sem perder competitividade?

A indústria pode adotar processos mais eficientes, substituir combustíveis fósseis por eletrificação, biocombustíveis e hidrogênio verde, além de investir em captura e armazenamento de carbono. Outras medidas como o reaproveitamento de resíduos e a reciclagem de materiais - práticas da chamada economia circular - também ajudam a reduzir as emissões sem comprometer a produção.

No setor cimenteiro, o uso de materiais substitutos, como escória e cinzas volantes, pode reduzir a necessidade de clínquer, que é a principal fonte de emissões de CO2 durante a produção de cimento.

A indústria siderúrgica, por sua vez, pode adotar tecnologias como fornos de arco elétrico, que são eficientes do ponto de vista energético, utilizam sucata metálica em vez de minério de ferro e podem reduzir consideravelmente as emissões. Também pode-se substituir o carvão mineral pelo hidrogênio verde nos altos fornos.

Já na petroquímica, a transição para matérias-primas renováveis, como bioplásticos e insumos de origem sustentável, e a captura e reutilização de carbono (CCU) são caminhos promissores para a descarbonização.

O agronegócio pode ser sustentável e carbono neutro?

O agronegócio pode ser sustentável e carbono neutro adotando práticas agrícolas que promovam a conservação do solo, a eficiência no uso da água, a redução do uso de fertilizantes químicos e a preservação da biodiversidade.

A substituição de fertilizantes sintéticos por adubos orgânicos, o manejo adequado de resíduos orgânicos e a geração de biogás a partir de dejetos animais contribuem para a redução das emissões de metano e óxido nitroso.

A agricultura regenerativa, que inclui técnicas como o plantio direto, a rotação de culturas e a agrofloresta, ajuda a manter a saúde do solo e amplia o sequestro de carbono, tornando a atividade agrícola mais resiliente às mudanças climáticas. Outras práticas envolvem a recuperação de pastagens degradadas, o uso de bioinsumos, o reflorestamento e a integração lavoura-pecuária-floresta.

Como a mobilidade urbana pode contribuir para a descarbonização?

A mobilidade urbana é responsável por uma grande parcela das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, há diversas maneiras de descarbonizar o setor.

A adoção de veículos elétricos (VEs) - com a eletricidade gerada por fontes renováveis - é certamente uma solução viável para reduzir as emissões de CO2. No caso do Brasil, é importante lembrar que temos uma cadeia consolidada de produção, distribuição e uso do etanol, um biocombustível já bem estabelecido no país.

Apesar de ser uma fonte de energia renovável, o etanol possui uma pegada de carbono relevante devido às emissões geradas no plantio, colheita, produção e transporte. Mas é possível minimizar ou até mesmo reverter isso com a substituição de fertilizantes e combustíveis fósseis por alternativas ecológicas, e a implementação de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Essas medidas têm o potencial de transformar em negativa a pegada de carbono do etanol, tornando-o uma opção ainda mais vantajosa para o meio ambiente.

A eletrificação do transporte público, como ônibus e trens, favorece a redução das emissões, oferecendo uma alternativa mais limpa e eficiente em comparação com sistemas movidos a combustíveis fósseis. A implementação de infraestrutura para recarga de veículos elétricos e a promoção de incentivos fiscais para a compra de VEs podem acelerar essa transição.

O transporte público coletivo de qualidade pode reduzir o tráfego de veículos individuais nas ruas, diminuindo a poluição e melhorando a eficiência do uso de recursos energéticos. A integração de modais de transporte, como bicicletas e caronas compartilhadas, também favorece a descarbonização.

Em resumo, a combinação de veículos elétricos ou movidos a biocombustíveis e sistemas de transporte coletivo eficientes são soluções viáveis, mas precisam ser acompanhadas de investimentos em infraestrutura e políticas que incentivem uma mudança de comportamento e aumentem a acessibilidade e a eficiência do transporte público.

A construção civil pode reduzir suas emissões?

A construção civil pode reduzir suas emissões adotando práticas mais sustentáveis em todas as fases do processo, desde o planejamento até a execução e operação dos edifícios. O uso de materiais de baixo impacto ambiental, como concreto reciclado, madeira certificada e tijolos ecológicos ajuda a diminuir as emissões de carbono na produção e na obra.

Além disso, soluções de arquitetura e design sustentáveis, como eficiência energética, ventilação natural, isolamento térmico adequado e uso de energias renováveis (painéis solares, por exemplo), também reduzem os impactos ambientais durante toda a vida útil dos edifícios.

O setor financeiro tem papel na descarbonização?

Sim, o setor financeiro tem um papel fundamental na descarbonização, pois pode direcionar os fluxos de capital para projetos e empresas que adotem práticas mais sustentáveis, e reduzir o financiamento a negócios e projetos que gerem grandes impactos ambientais.

Investimentos como fundos verdes, emissões de títulos verdes e financiamentos direcionados buscam incentivar a transição para uma economia de baixo carbono, promovendo a inovação em energias renováveis, eficiência energética e tecnologias limpas.

Além disso, os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) estão ganhando destaque no processo de tomada de decisão de investimento, o que leva empresas a se alinharem aos objetivos de descarbonização para atrair capital.

Ao considerar riscos climáticos e redirecionar investimentos para setores mais sustentáveis, o setor financeiro pode acelerar a transição energética e reduzir as emissões, ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades de negócios.

O que pode ser feito para acelerar a descarbonização?

É necessário um esforço conjunto entre governos, empresas, academia e sociedade.

Para impulsionar a transição sem gerar desvantagens econômicas para as indústrias nacionais, políticas públicas devem ser acompanhadas de incentivos financeiros para desenvolvimento e uso de tecnologias limpas, além de financiamento para inovação e precificação do carbono.

Implementar políticas que priorizem a compra de produtos e serviços sustentáveis, em contratos públicos ou em parcerias público-privadas, pode criar uma demanda significativa por soluções verdes e estimular o setor privado a adotar práticas sustentáveis para atender esses requisitos.

Também são necessárias ações de educação e conscientização sobre a importância da sustentabilidade e as práticas de descarbonização, assim como o incentivo à transparência na divulgação de informações sobre o impacto ambiental das atividades empresariais.

Fonte: Bruno Souza Carmo, diretor do Programa de Descarbonização do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP; Victor Hugo Souza de Abreu, professor adjunto do curso de Engenharia Civil do DET/POLI/UFRJ (Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro)