É possível aliar desenvolvimento econômico e combate às mudanças do clima?

Equilibrar crescimento econômico e sustentabilidade exige uma transformação na maneira de pensar, planejar e organizar a economia.

Isso inclui inovar nos modelos produtivos, nas políticas públicas e nas estratégias de financiamento, garantindo que o desenvolvimento ocorra dentro dos limites do planeta e promova qualidade de vida para todas as pessoas.

Quais os desafios para equilibrar crescimento econômico e sustentabilidade?

A economia global foi estruturada há mais de dois séculos com base em premissas que agora precisam ser revisitadas para serem mais sustentáveis.

Um dos principais desafios é reduzir a dependência de combustíveis fósseis para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Para ser efetiva, essa mudança deve garantir o suprimento energético necessário para sustentar a economia, e precisa ocorrer a um custo acessível para a população.

A maneira como as questões ambientais são tratadas pelo modelo econômico atual, que não consegue incorporá-las ao sistema de preços e mercados, também é um entrave. Seria necessário encontrar maneiras eficazes de internalizar esses custos, sem causar impactos sociais adversos.

"Por exemplo, se alguém te perguntar qual o preço do quilo do tomate, você saberá ao consultá-lo no mercado, na feira ou no hortifruti. 'Mas quanto vale um ar puro?' ou 'Qual o custo de um clima estável?'", diz Annelise Vendramini, coordenadora de Pesquisa em Finanças Sustentáveis do FGVces. "Esses elementos não são precificados pelos mercados tradicionais, o que dificulta incorporá-los às decisões econômicas", afirma Annelise.

Outro ponto é que o sistema financeiro, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, tende a atuar no curto prazo, dificultando investimentos em projetos sustentáveis.

"Geralmente as instituições financeiras (como bancos e investidores) e os governos municipais, estaduais e federal não consideram os riscos futuros das mudanças climáticas em seus planejamentos fiscais, orçamentários, de investimentos e de financiamento" diz Maria Netto, diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade.

É possível reduzir emissões sem frear o desenvolvimento?

Sim, há décadas a economia tem buscado modelos que conciliem crescimento e redução de emissões.

Um desses modelos é o chamado mecanismo de comando e controle, que estabelece limites para a quantidade de poluentes lançados na atmosfera e regula diretamente as fontes emissoras. A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) do Brasil, que estabelece o licenciamento ambiental como um mecanismo obrigatório para a instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras, é um exemplo disso.

Outra estratégia envolve instrumentos econômicos, como políticas de incentivos e precificação, que criam estímulos ou penalidades financeiras para a redução de emissões. Um exemplo são os mercados regulados de carbono.

Investimentos em tecnologias limpas, como energias renováveis, tendem a ter despesas iniciais altas, mas geram benefícios a longo prazo, com custos operacionais mais baixos.

Além disso, a transição para uma economia verde cria novos empregos e impulsiona o crescimento e inovação em setores como agricultura sustentável e mercados de carbono.

Como uma economia de baixo carbono contribui para o desenvolvimento?

Soluções baseadas na natureza representam oportunidades de geração de renda e emprego, beneficiando desde pequenos a grandes produtores, assim como povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Um exemplo é a restauração de áreas degradadas que gera demanda por novos serviços e produtos, como a produção de sementes e mudas nativas, empregando trabalhadores nas diversas etapas do processo de restauração florestal.

Na bioeconomia, o uso sustentável de recursos naturais para produção de alimentos, cosméticos e biocombustíveis pode favorecer a economia, gerando novas oportunidades de desenvolvimento sustentável local, em especial nas regiões que possuem relevante cobertura de vegetação nativa, como é o caso da Amazônia, onde há também o potencial de diminuir a informalidade.

Além disso, a bioeconomia pode promover mecanismos mais justos de repartição de benefícios, valorizando os conhecimentos tradicionais e garantindo que comunidades locais sejam reconhecidas e remuneradas pelo uso de recursos genéticos e saberes associados, em linha com os princípios da Convenção sobre a Diversidade Biológica.

A reciclagem e a economia circular também ganham força, com indústrias investindo na reutilização de materiais em larga escala, reduzindo desperdícios e criando novas cadeias produtivas.

Além disso, a expansão das energias renováveis, como solar e eólica, vem impulsionando o mercado de trabalho, enquanto a infraestrutura sustentável, com a construção de prédios de baixo impacto ambiental, demanda novos profissionais e tecnologias.

No setor agropecuário, a agricultura regenerativa tem o potencial de sequestrar carbono no solo, promovendo práticas mais sustentáveis. Já a adoção de tecnologias na agricultura inteligente reduz o uso de recursos, eleva a produtividade, resultando em uma maior eficiência agrícola no campo.

Que setores da economia podem liderar essa transição?

A transição para uma economia de baixo carbono não é simplesmente trocar tecnologias, mas promover uma transformação profunda nas estruturas de produção e consumo globais.

Nesse contexto, alguns setores possuem uma afinidade natural com a economia de baixo carbono e tendem a liderar essa mudança.

Entre eles, podemos destacar as energias renováveis, como solar, eólica e bioenergia, o setor de tecnologia e inovação, incluindo o desenvolvimento de baterias e tecnologias de captura de carbono, e as atividades de conservação e restauração da vegetação.

Quais enfrentam mais dificuldades?

Os setores de difícil descarbonização (hard-to-abate sectors) são aqueles que enfrentam grandes desafios para reduzir suas emissões de carbono devido à dependência de processos intensivos em energia e à falta de alternativas tecnológicas viáveis em larga escala. Entre eles, estão:

Siderurgia e metalurgia: a produção de aço e alumínio são intensivas em emissões de gases de efeito estufa. Alternativas, como hidrogênio verde, ainda são caras e tecnicamente desafiadoras.

Cimento: a fabricação de cimento emite CO2 tanto pelo uso de combustíveis fósseis para aquecer fornos quanto pela reação química no processo de calcinação do calcário.

Química e petroquímica: a indústria química depende de hidrocarbonetos como matéria-prima e fonte de energia, tornando sua substituição complexa.

Aviação: o setor tem dificuldade em eletrificar aeronaves comerciais, e os combustíveis sustentáveis de aviação (Sustainable Aviation Fuels - SAF) ainda têm sua adoção limitada.

Transporte marítimo: navios de longo curso precisam de combustíveis de alta densidade energética. Alternativas com menor emissão de gases de efeito estufa ainda estão em discussão.

Mineração: a setor usa equipamentos pesados movidos a diesel e processos intensivos em energia, tornando a eletrificação e a substituição por combustíveis renováveis um desafio.

Que países avançam em aliar desenvolvimento e combate à mudança do clima?

Esse é um desafio global e nenhum país ainda encontrou uma solução definitiva. Alguns, porém, têm feito progressos importantes nessa direção.

O Brasil, por exemplo, possui uma matriz energética limpa e é o país do G20 com matriz energética mais renovável. Esse resultado é decorrente de políticas públicas e inovações financeiras que levaram ao ganho de competitividade e expansão das energias eólica e solar fotovoltaica, que proporcionam uma matriz elétrica 85% a 93% renovável. Além disso, o Brasil é pioneiro no uso do etanol, um caso emblemático no mundo, por ser uma das primeiras experiências de redução de dependência ao óleo e gás. Atualmente, o país é o segundo maior produtor global de etanol.

A Coreia do Sul implementou um modelo de inovação econômica com foco na agenda verde e investimentos em tecnologias limpas. Também desenvolveu cadeias de valor na indústria verde. Em 2020, lançou o Novo Pacto Verde. O país possui metas ambiciosas: como atingir zero emissões até 2050, investir em energias renováveis e tecnologia verde e reduzir o desperdício de plástico.

A Costa Rica implementou o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PES), mecanismo financeiro que promove a conservação do ecossistema florestal e combate a degradação da terra — o primeiro no país e na região. Os proprietários recebem pagamentos diretos por serviços ambientais prestados ao adotar técnicas sustentáveis de uso da terra e manejo florestal.

E vale destacar também a União Europeia, que implantou uma série de regulações que abrangem todos os setores da economia, com o objetivo de tornar o bloco neutro em carbono até 2050.

Qual o papel do setor financeiro no desenvolvimento sustentável?

O setor financeiro tem papel central na canalização de recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável, porque pode direcionar recursos para soluções alinhadas a essa agenda, como o financiamento de projetos e a incorporação de riscos climáticos e socioambientais na avaliação de crédito e de investimentos.

No entanto, a atuação do setor financeiro só será efetiva se a economia como um todo caminhar nessa direção, juntamente com regulamentações, políticas públicas e a demanda por soluções sustentáveis.

Fonte: Annelise Vendramini, coordenadora de Pesquisa em Finanças Sustentáveis do FGVces; Maria Netto, diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade