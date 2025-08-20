Como funciona a reciclagem de baterias de carros elétricos?

Baterias de carros elétricos variam conforme o modelo e o fabricante. A maioria delas é de íon-lítio e costuma funcionar por entre 400 mil e 800 mil km. As versões de última geração, porém, com manutenção adequada, podem superar 1 milhão de km.

Mas e quando essa bateria chega ao fim de sua vida útil? O descarte no lixo comum é uma opção? A reciclagem é possível?

A seguir, dois especialistas tiram as principais dúvidas:

O que acontece com a bateria de um carro elétrico quando ela 'morre'?

Quando uma bateria atinge cerca de 70-80% de sua capacidade original, ela não é mais adequada para a função de tração no carro, mas ainda pode ser útil.

Primeiro, ela pode ser reaproveitada em outras aplicações, como em sistemas de armazenamento de energia para residências, redes de telecomunicações e apoio a sistemas fotovoltaicos. É a chamada "segunda vida", o reaproveitamento da bateria após sua capacidade de recarga rápida se esgotar.

Quando a bateria de segunda vida também chega ao fim, ela é coletada por meio de logística reversa e segue para a reciclagem, onde seus materiais serão recuperados para evitar desperdício e poluição.

Vale ressaltar que a reciclagem de baterias é segura para o meio ambiente, desde que feita da forma adequada. A certificação ISO 14001 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para sistemas de gestão ambiental em empresas e organizações.

No entanto, se ela for descartada incorretamente, como, por exemplo, em terrenos, rios e lixo comum, pode causar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas.

Um dos riscos é a contaminação do solo e da água pelos metais pesados como lítio, cobalto, níquel e manganês, que podem infiltrar-se no solo, chegar aos lençóis freáticos, comprometendo o uso da água para consumo humano e irrigação agrícola, entre outros problemas.

As baterias íon-lítio são 100% recicláveis?

Os tipos mais comuns de bateria íon-lítio são LFP (Lítio-Ferro-Fosfato), NMC (Níquel-Manganês-Cobalto), NCA (Níquel-Cobalto-Alumínio), LTO (Lítio-Titânio).

Menos de 5% delas são recicladas em todo o mundo, de acordo com um estudo publicado pela International Institute for Sustainable Development, um think tank independente de sustentabilidade, que promove desenvolvimento humano e ambiental.

Vinícius Silva, especialista em Energia e Políticas Públicas do IEMA (Instituto de Energia e Meio Ambiente), explica que as baterias de lítio são novas e majoritariamente produzidas na China.

"Não existe uma indústria distribuída e consolidada no mundo para reciclar essas baterias. Por isso a taxa de reciclagem é tão baixa", comenta.

Já a Energy Source, empresa brasileira líder em gestão sustentável de baterias de íon-lítio, realiza a logística reversa e recicla as baterias de lítio, que apresentam alto potencial de rendimento na reciclagem — cerca de 97% de recuperação dos materiais que as constituem.

Segundo Carolina Ronchini, coordenadora de PD&I na Energy Source, a alta taxa de reciclagem refere-se à materiais que foram processados e não sofreram perdas significativas nos processos iniciais.

"Materiais como lítio, cobalto, níquel, manganês, cobre, alumínio, grafite e plástico são reaproveitados, seja internamente ou encaminhados para outras recicladoras, como recicladoras de cobre, alumínio ou plástico", diz.

Quais são as etapas do processo de reciclagem de baterias?

O processo pode variar dependendo da empresa de reciclagem. De maneira geral, as etapas incluem:

Coleta e transporte das baterias até a empresa de reciclagem;

Triagem: o material é separado de acordo com a composição química;

Descarga: as baterias são descarregadas para não oferecerem risco de incêndio durante o processamento;

Desmontagem: as baterias são desmontadas para separar cabeça, fios, componentes eletrônicos, células da bateria;

Processamento: envolve trituração segura;

Tratamento por pirometalurgia ou hidrometalurgia;

Expedição: materiais são preparados para transporte ao cliente, como fabricantes de baterias de íon-lítio, indústria químicas e metalurgias de ligas especiais.

Quais tecnologias são usadas para reciclar baterias de íon-lítio?

As duas principais são a pirometalurgia e a hidrometalurgia.

Na pirometalurgia, fornos especiais, com temperaturas acima de 500 oC, podendo chegar a 1.500 oC, derretem as baterias usadas para, dessa forma, separar os materiais presentes nas baterias.

Trata-se de um método mais simples e com menor custo de operação. É possível recuperar de 82% a 100% de materiais como cobalto, lítio, manganês, níquel, de acordo com um estudo publicado no periódico internacional Energies.

Já a hidrometalurgia é um processo químico que utiliza soluções aquosas, geralmente ácidas, para extrair metais.

Essa tecnologia tem um custo mais alto e permite alcançar altas taxas de recuperação de materiais, que podem variar de 75% a 100%, aponta o estudo divulgado no Energies.

Por que é importante reciclar baterias de carros elétricos?

A reciclagem reduz o impacto ambiental, evitando que materiais tóxicos poluam o solo e a água.

Além disso, ela diminui a extração (mineração) de novos metais, que consome muita energia e pode causar danos ambientais e sociais.

A reciclagem de baterias de carros elétricos também impulsiona a economia circular, reaproveitando recursos valiosos. Por meio dela, é feita a chamada "mineração urbana", que consiste na recuperação de metais finitos de forma sustentável.

Qual é a pegada de carbono da reciclagem em comparação com a produção?

A reciclagem das baterias tem uma pegada de carbono muito menor que a produção de novos materiais.

Estudos mostram que reciclar emite menos de 50% dos gases de efeito estufa em comparação à mineração e ao refino de metais virgens, e usa cerca de 25% da energia e água necessários para a produção primária.

Esses números podem variar dependendo da tecnologia utilizada e da fonte de energia da instalação de reciclagem.

O Brasil já recicla baterias de carros elétricos?

Sim, mas não em escala significativa. A maioria das iniciativas é ligada a projetos piloto ou de pesquisa e desenvolvimento.

Segundo Carolina Ronchini, especialista em baterias de lítio e sua reciclagem, a Energy Source já reciclou 1.000 toneladas de baterias, sendo 90% desse volume relacionado a baterias de lítio de eletrônicos e apenas 10% de carros elétricos.

Um dos desafios ainda é o acesso à matéria-prima devido ao descarte incorreto das baterias.

Quem é responsável pela reciclagem: montadora, governo ou dono do carro?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) estabelece a responsabilidade compartilhada, na qual todos os envolvidos na cadeia (produtores, importadores, distribuidores e consumidores) são responsáveis pelo descarte correto, indicando a reciclagem como destino preferencial.

As montadoras têm a obrigação de criar sistemas de logística reversa e dar destinação adequada às baterias obsoletas, em parceria com recicladoras. O governo regula e fiscaliza por meio de políticas públicas. O dono do carro deve entregar a bateria em pontos de coleta.

A resolução Conama nº 401/2008 propõe a redução da quantidade de metais pesados em pilhas, baterias e produtos que as contenham com a diminuição dos teores de chumbo, de cádmio e de mercúrio.

Vinícius Silva, doutor em Energia, pondera que, devido ao ano de criação da política e da resolução, o enquadramento das baterias de lítio de carros elétricos (vinculado às baterias tradicionais de chumbo ácido utilizadas nos carros a gasolina e etanol) torna o processo menos rigoroso do que o exigido para um tipo de tecnologia em plena expansão e com características extremamente intensivas de recursos naturais.

Como a reciclagem pode afetar o preço dos carros elétricos no futuro?

A reciclagem pode reduzir os preços dos carros elétricos ao diminuir a dependência de mineração de metais com alto valor agregado, como lítio e cobalto, que têm preços voláteis.

Com mais materiais reciclados, a disponibilidade de metais aumenta, a demanda é equilibrada e os preços tendem a cair.

O que o consumidor deve fazer quando a bateria do seu carro chega ao fim?

Quando a bateria de um carro elétrico atinge o fim de sua vida útil, o consumidor deve acionar a logística reversa, levando-a a um ponto de coleta específico ou devolvendo-a ao fabricante/distribuidor.

O descarte no lixo comum é proibido devido aos riscos ambientais.

A reciclagem de baterias é economicamente viável?

Sim, mas a viabilidade depende do tipo de bateria e da tecnologia empregada.

Baterias com cobalto e níquel em sua composição, como NMC e LCO, são mais viáveis economicamente devido ao alto valor de mercado desses metais.

Já as baterias LFP (fosfato de ferro-lítio), que não possuem metais de valor agregado, são menos rentáveis na reciclagem.

A segunda vida pode ser mais barata que baterias novas, e dependendo do uso, seu tempo de vida pode ser prolongado, antes que seja descartada e reciclada.

De forma geral, o cenário global tem apoiado a reciclagem como a melhor forma de disposição final de resíduos, incentivando avanços tecnológicos e criando regulamentações que promovam a economia circular, o que reduz custos a longo prazo e torna o processo mais sustentável.

Fonte: Carolina Ronchini, mestre em engenharia elétrica, especialista em baterias de lítio e sua reciclagem, e coordenadora de PD&I na Energy Source (empresa focada em tecnologias sustentáveis para baterias de lítio, especializando-se em reparo, reuso e reciclagem); Vinícius Oliveira da Silva, doutor em Energia e especialista em Energia e Políticas Públicas do IEMA (Instituto de Energia e Meio Ambiente) e um dos coordenadores do estudo 'Sistemas Fotovoltaicos na Amazônia Legal: Avaliação e Proposição de Políticas Públicas de Universalização de Energia Elétrica e Logística Reversa