Ainda dá tempo de reverter a crise climática?

Ainda é possível mitigar a crise climática, mas são necessárias ações individuais, de governos e de empresas - Kelly Sikkema/ Unsplash
Ainda é possível mitigar a crise climática, mas são necessárias ações individuais, de governos e de empresas Imagem: Kelly Sikkema/ Unsplash

Bárbara Therrie

Colaboração para Ecoa, de São Paulo

24/08/2025 05h30

A ciência aponta que, tecnicamente, ainda é possível limitar o aquecimento global a 1,5ºC. Mas as janelas de oportunidade estão se fechando rapidamente.

Segundo o Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), estamos muito próximos a esse limite, e são necessárias ações imediatas, profundas e estruturais para evitar impactos catastróficos. Todas elas com um objetivo principal: a redução das emissões de gases de efeito estufa.

A seguir, entenda mais sobre o assunto:

Há vários sinais, todos sustentados por dados científicos de diferentes fontes. Entre eles, estão:

A temperatura média global subiu cerca de 1,2°C desde a era pré-industrial;

A última década (2013-2023) foi a mais quente da história;

Os anos de 2023 e 2024 foram os mais quentes já registrados;

Em todo o mundo, houve um aumento expressivo na intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas intensas e secas severas, elevação do nível médio do mar, redução do gelo marinho do ártico e perda de biodiversidade.

Uma análise da organização global de pesquisa WRI (World Resources Institute) apontou que o mundo perdeu a cada minuto o equivalente a 10 campos de futebol de floresta tropical primária em 2023. A perda de cobertura arbórea não apenas gera emissões de carbono, como também coloca em risco os benefícios que as florestas oferecem, como água potável, alimentos, medicamentos e meios de subsistência.

Que estratégias podem ajudar a mitigar a crise?

Mitigar a crise climática exige um conjunto de estratégias e tecnologias que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e capturar carbono da atmosfera. De forma geral, as principais abordagens estão relacionadas ao uso de energias renováveis, eficiência energética e mudanças no uso da terra.

A eliminação gradual do carvão é uma prioridade imediata, com a meta de reduzir em 89% até 2030, e 97% até 2035, suas participações na geração de eletricidade no mundo, em relação aos níveis atuais. A mesma tendência se aplica ao gás fóssil, com redução de até 78% e de 91% para o mesmo período. Os dados são de um estudo do Systems Change Lab, do WRI.

Por outro lado, é preciso aumentar a utilização das energias renováveis, tanto para substituir os combustíveis fósseis quanto para acompanhar a crescente demanda. A tendência mundial é que o uso de fontes de energia eólica e solar cresça em maior ritmo.

Além disso, as tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono podem ajudar a mitigar emissões remanescentes que sejam mais difíceis de reduzir.

Ao mesmo tempo, os países precisam investir em pesquisa, desenvolvimento e implantação de materiais construtivos alternativos ao cimento, assim como o hidrogênio verde, para a produção de aço de baixo carbono. Os atuais níveis de intensidade de carbono desses materiais terão que diminuir bastante até 2030 - cerca de 45% para cimento, e 30% para aço, de acordo com o estudo do Systems Change Lab, do WRI.

Outras medidas incluem reduzir a demanda de recursos e o aumento da circularidade ao promover a reutilização, reciclagem e recuperação.

A redução das emissões de GEE do transporte exige uma abordagem tripla de "evitar-mudar-melhorar". Uma estratégia é levar empregos, serviços e bens para mais perto de onde as pessoas vivem, para reduzir a necessidade do transporte motorizado.

Uma outra medida é substituir os motores a combustão interna por carros, ônibus e caminhões elétricos. Desenvolver alternativas de combustível com emissão zero para aviação e transporte marítimo também é essencial.

Por fim, é necessário deter o desmatamento e a degradação de ecossistemas que armazenam carbono. Segundo estudo do Systems Change Lab, do WRI, a taxa anual de perda florestal permanente deve cair 65% até 2030, e 72% até 2035, em relação aos níveis atuais.

Esses declínios precisam ser ainda mais acentuados para as zonas úmidas, com as taxas recentes de degradação de turfeiras e perdas de manguezais diminuindo 100% e 85% até 2030, respectivamente.

Os esforços atuais de reflorestamento devem aumentar 77% até 2030 e 115% até 2035.

O que já foi feito globalmente com impactos positivos?

O Acordo de Paris (2015) foi um marco importante, com 195 países assinando o compromisso de limitar o aquecimento global abaixo de 2 oC e implementar esforços para não ultrapassar 1,5 oC.

Desde então, muitos destes países têm adotado políticas de redução de emissões e metas de neutralidade de carbono.

Globalmente, nota-se uma expansão de energias renováveis (solar e eólica) em vários países, a exemplo do Brasil, China e União Europeia. Somado a isso, várias nações reduziram o uso do carvão, como Alemanha e Reino Unido.

Como acelerar a transição energética sem prejudicar a economia?

É possível acelerar a transição energética sem prejudicar a economia por meio de políticas inteligentes, investimentos estratégicos e inovação tecnológica.

Em 2024, os investimentos globais na transição energética ultrapassaram US$ 2 trilhões pela primeira vez, com transporte elétrico, energia limpa e infraestrutura de rede representando a maior parcela. No entanto, o investimento em petróleo e gás também segue aumentando.

Os projetos em renováveis - que geralmente têm altos custos iniciais - são sensíveis a taxas de juros mais altas, principalmente nos países em desenvolvimento. O financiamento para energia limpa precisa aumentar drasticamente. Isso exige modelos inovadores para atrair e mobilizar mais recursos em todos os países e de diferentes fontes.

À medida que a transição energética ganha velocidade, o mundo precisa garantir um suprimento abundante de minerais críticos de uma forma segura, que respeite os direitos humanos e minimize os riscos para as pessoas e para o meio ambiente.

Uma maneira de fazer isso é recuperando materiais usados e desenvolvendo produtos para minimizar a demanda. A reciclagem pode reduzir a necessidade de novas minas entre 25% a 40% até 2050, com os incentivos políticos certos.

Um processo mais eficiente de reciclagem também poderia salvar 6 milhões de toneladas de cobre dos aterros sanitários a cada ano - cerca de um terço da produção atual das 10 maiores minas do mundo.

Qual é o papel das grandes empresas na crise climática?

Essas empresas desempenham um papel central na crise climática porque são grandes emissoras de gases de efeito estufa e também têm recursos e influência para liderar soluções.

De um lado, temos empresas que estão investindo em inovação, energia limpa e cadeias de suprimento sustentáveis, um exemplo é a WEG uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Do outro, muitas continuam priorizando lucros de curto prazo e não estão reduzindo as emissões na velocidade necessária.

Ações individuais fazem diferença no combate à crise climática?

A crise climática é um problema sistêmico, e as maiores emissões vêm de setores como energia, indústria e transporte. Mas algumas mudanças feitas individualmente podem somar impactos positivos e influenciar governos e empresas a adotar políticas climáticas mais ambiciosas. Algumas delas são:

Votar em candidatos comprometidos com a pauta climática;

Apoiar (e comprar de) negócios e iniciativas sustentáveis — empresas respondem a demandas do consumidor;

Compartilhar informações confiáveis sobre mudanças climáticas para conscientizar mais pessoas.

Fonte: Lincoln Muniz Alves, pesquisador Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e autor líder do Grupo de Trabalho I do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas); Miriam Garcia, gerente sênior de Ação Climática do WRI Brasil e doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo

