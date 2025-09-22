A força da natureza: crianças e a transformação pela educação ambiental
Paralelo à reforma do veleiro Aysso, tenho aproveitado este período em Santa Catarina para conhecer iniciativas inspiradoras de Educação Ambiental. Em cidades como Bombinhas, Florianópolis e São José, a Cultura Oceânica já se destaca nos programas das chamadas escolas do mar, que incluem aulas práticas no litoral e aproximam os estudantes do oceano no seu cotidiano.
Entre as experiências mais marcantes, destaco minha visita recente à Escola Ervino Venturi, em Gaspar. Referência em educação ambiental, foi a primeira instituição da cidade a conquistar o selo Lixo Zero - resultado de um processo iniciado em 2023, quando a diretora Ida Luciani Scottini lançou o projeto "LIXO no lixo, Ervino no capricho". No ano seguinte, a escola alcançou a certificação.
Em conversa com a diretora, fiquei feliz em saber que a iniciativa não apenas reduziu resíduos, mas também impactou positivamente o desempenho acadêmico. O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da escola subiu de 6,9 para 7,22, ultrapassando inclusive a média estadual.
Mais do que números, porém, emociona ver o entusiasmo das crianças e jovens. Curiosos, participativos e engajados, eles são vozes potentes que renovam a esperança em um futuro melhor.
Em momentos como esse, me lembro de Kat.
Aos 45 anos, já com três filhos crescidos e independentes, fui surpreendido com a chegada de mais uma filha. Kat entrou em nossas vidas trazendo alegria, energia e uma visão especial do mundo.
Filha biológica dos nossos amigos Robert, neozelandês, e Jeanne, brasileira do Amazonas, Kat tornou-se uma Schurmann aos 3 anos de idade. Entre os 5 e 8 anos, integrou a tripulação da Magalhães Global Adventure, navegando ao redor do mundo e conhecendo 19 países.
Kat foi uma tripulante muito especial que navegou conosco pelos oceanos da Terra - e, agora, também navega no Céu.
Kat tinha um olhar encantado sobre a vida. Conversava comigo sobre as jornadas visíveis e aquelas que não enxergamos. Na Patagônia, por exemplo, despertava cedo, mesmo no frio abaixo de zero. Às quatro da manhã, já estava batendo nas portas das cabines: "Vamos, turma! Vamos para a aventura!". Mochila nas costas, sua cadeirinha (que até tinha uma cobertura para proteção da chuva) e estava pronta para partir animada e explorar o desconhecido.
Lembro da travessia na geleira Pio XI: enormes torres de gelo de mais de 30 metros nos faziam parecer formiguinhas, entre pedras escuras com o branco do gelo refletindo e um céu azul anil. Com aquele sorriso, Kat dizia: "Dad, que coisa linda! Como é bonita a natureza"!
Apaixonada pelo mar e pelos animais, tornou-se uma verdadeira defensora da natureza. Deixou para nós uma lição de vida, de alegria contagiante, de vontade de viver e de superação.
Por Kat - e por todas as crianças e jovens do mundo - seguimos incentivando a Educação Ambiental. Na Casa Vozes do Oceano, daremos destaque a ações como as que temos visto em Santa Catarina, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
A COP30 será oceânica, dedicada a construir um futuro melhor. Um futuro que nasce com educação e com o entusiasmo desses pequenos ambientalistas que, como Kat, reconhecem a beleza da natureza, escutam e emprestam suas vozes aos oceanos.
