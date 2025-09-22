A força da natureza: crianças e a transformação pela educação ambiental

Mais do que números, porém, emociona ver o entusiasmo das crianças e jovens. Curiosos, participativos e engajados, eles são vozes potentes que renovam a esperança em um futuro melhor.

Em momentos como esse, me lembro de Kat.

Aos 45 anos, já com três filhos crescidos e independentes, fui surpreendido com a chegada de mais uma filha. Kat entrou em nossas vidas trazendo alegria, energia e uma visão especial do mundo.

Filha biológica dos nossos amigos Robert, neozelandês, e Jeanne, brasileira do Amazonas, Kat tornou-se uma Schurmann aos 3 anos de idade. Entre os 5 e 8 anos, integrou a tripulação da Magalhães Global Adventure, navegando ao redor do mundo e conhecendo 19 países.

Kat foi uma tripulante muito especial que navegou conosco pelos oceanos da Terra - e, agora, também navega no Céu.

Kat tinha um olhar encantado sobre a vida. Conversava comigo sobre as jornadas visíveis e aquelas que não enxergamos. Na Patagônia, por exemplo, despertava cedo, mesmo no frio abaixo de zero. Às quatro da manhã, já estava batendo nas portas das cabines: "Vamos, turma! Vamos para a aventura!". Mochila nas costas, sua cadeirinha (que até tinha uma cobertura para proteção da chuva) e estava pronta para partir animada e explorar o desconhecido.