Índico: três meses em nove dias e meio

O Oceano Índico sempre foi -- e continua sendo -- um território desafiador. Suas ondas imponentes, correntes traiçoeiras e, em determinadas regiões, o risco da pirataria tornam esse um dos mares mais temidos pelos navegadores. Não por acaso, o Índico acabou se tornando um dos capítulos mais intensos e memoráveis dessa primeira volta ao mundo da Voz dos Oceanos.



Foi nele que navegamos -- e mergulhamos -- no verdadeiro mar de plástico. E, assim como a primeira etapa até a África do Sul, essa segunda travessia também seria marcada por emoção, entrega e aprendizado. No início de agosto, partimos das Ilhas Maurício rumo à cidade sul-africana de East London, a bordo do veleiro Kat.



A previsão indicava pelo menos dez dias de travessia, com uma boa janela inicial de tempo, mas todos nós sabíamos: navegar naquela região exige respeito. Depressões podem se formar rapidamente, ondas podem crescer em poucas horas e mudar toda a navegação.



Uma pane no satélite nos deixou sem internet a bordo. A comunicação ficou por conta do Wilhelm, via Iridium -- limitado a previsões meteorológicas e pequenos e-mails de texto. Essa dependência da simplicidade nos lembrava de que, em alto-mar, estamos entregues ao essencial: o mar, o vento, o barco e uns aos outros.



Nos primeiros dias, os ventos variaram entre 25 e 35 nós, com ondas de 3,5 metros e tráfego intenso de navios -- de três a quatro por hora, incluindo gigantes de quase 400 metros de comprimento. Aproveitamos alguns momentos de vento fraco e sol para relaxar, mas a meteorologia já sinalizava: ventos fortes de sudeste estavam a caminho.



De repente, a travessia entrou em modo "punk": ventos de 35 a 45 nós e swell lateral castigando o Kat. O piloto automático falhou e exigiu atenção redobrada. Ondas de até 5 metros vinham de lado, como se estivéssemos em um ringue de boxe contra um adversário incansável.



Viramos reféns do mar.



Movimentar-se ao mínimo, segurar-se ao máximo, deitar-se em silêncio.



Música, podcasts e audiobooks ajudavam a distrair, enquanto revezávamos os turnos e ficávamos atentos ao tráfego de até 20 navios por dia. Até que uma onda mais ousada golpeou com força destrutiva: entortou o guarda-mancebo, quebrou painéis solares e inundou o cockpit. A água ainda entrou por um ponto desconhecido no deck, molhando fios e obrigando Wilhelm a desligar toda a parte elétrica da popa.



Foram 18 horas nesse ritmo. "Impossível dormir", registrou Wilhelm. Ainda assim, Erika, Wilhelm e eu seguimos juntos, nos apoiando, nos alimentando e mantendo o bom humor.



Nos dias seguintes, a rotina alternava: momentos de calmaria para secar roupas, reparar a eletricidade, fazer exercícios e até sentir o sol no convés, seguidos de rajadas de vento acima de 35 nós. Erika avistou uma baleia se aproximando do barco e eu celebrei a visita do albatroz, meu pássaro favorito, que parecia guiar nossa rota.



Tínhamos um ritual precioso, sempre que o tempo e o mar permitiam. Ao pôr do sol, nos reuníamos no convés. Admirávamos aquele espetáculo, agradecíamos ao Universo e, juntos, tomávamos um chá para nos aquecer. Depois de alguns minutos de conversa, cada um retomava sua função a bordo -- dormir, fazer a navegação ou assumir o turno da vez.



No sexto dia, Wilhelm trouxe o alerta: uma nova tempestade se formava no Atlântico Sul, com ventos de até 50 nós e swell de 8 metros. Era uma corrida contra o tempo: chegar a East London antes que ela nos alcançasse. O vento caiu, pegamos corrente a favor e, com manobras dignas de regata, seguimos em frente.



Após 9 dias e 12 horas, de madrugada, o Kat atracou em East London. Confesso que chorei ao ver as luzes da cidade. O farol iluminava nossa certeza: a tempestade não nos encontraria no mar. Wilhelm resumiu: "Wow"! Era a palavra exata para o alívio e alegria de chegar a um porto seguro.



Ali, parecia que havíamos vivido três meses de experiências em poucos dias. Resistência, convivência, paciência e resiliência foram nossos maiores aprendizados.



Nos cinco dias seguintes, em terra, nos recuperamos caminhando por ruas cercadas de árvores, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o céu azul nos devolver a calma. Ainda havia Índico pela frente e Wilhelm anunciou nossa próxima etapa: partir rumo à Cidade do Cabo, enfrentando o temido Cabo das Agulhas.

A aventura continua

O Índico, dessa vez, nos presenteou com mares tranquilos. Encontramos baleias exibindo-se e navios cargueiros a cada hora -- lembrança viva do intenso consumo global. Aquelas águas eram a rota da China para as Américas e o movimento não parava.



Chegamos ao entardecer ao marco histórico da navegação. O Cabo das Agulhas é o ponto mais ao sul do continente africano, onde oficialmente o Oceano Índico encontra o Atlântico. Antigamente chamado de Cabo das Tormentas, representava um divisor de mundos para os navegadores.



Esse cabo não era apenas uma geografia perigosa -- ele tornou-se metáfora. Camões, em Os Lusíadas, transformou o desafio em poesia épica, criando o personagem do "Adamastor", o gigante mitológico que encarna os medos e terrores do mar desconhecido. Adamastor representava não só o perigo físico das tormentas, mas também o desafio espiritual de ousar enfrentar o desconhecido.



Assim, o Cabo das Agulhas se tornou símbolo de coragem, superação e destino.



Meia hora após cruzar suas águas, fomos recebidos por uns cem golfinhos, que "abraçaram" o Kat, acompanhando-nos em festa. Nós também nos abraçamos, emocionados. Ao amanhecer, a Montanha da Mesa surgiu no horizonte, imponente, e nos saudou com um mar de almirante.