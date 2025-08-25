É hora de direcionar o olhar para além da tempestade

Ao mudar nossos planos, conseguimos levar a Voz dos Oceanos a novas regiões, navegando por estados do Nordeste e do Norte e vivendo dois meses transformadores nos rios amazônicos do Pará — uma experiência que reforçou a conexão indissociável entre rios e oceanos.

Recentemente, em Genebra, vivemos outra "tempestade". A 5ª sessão de negociações para o Tratado Global do Plástico (INC-5.2) reuniu representantes de mais de 180 países durante dez dias intensos. As negociações avançaram madrugada adentro, a plenária final chegou a ser suspensa e, ao final, não houve acordo. O processo, desgastante, exige consenso: cada ponto do documento precisa ser aprovado por todos os países.

De um lado, cerca de 100 nações defenderam medidas estruturais, com foco na produção de plástico, origem do problema. Do outro, uma minoria pressionou para limitar o tratado apenas a regras sobre resíduos e design de produtos, evitando tocar na raiz da poluição.

O impasse poderia ter terminado em um tratado frágil, atendendo a interesses de grandes produtores de petróleo e plástico. Mas não. Houve resistência. E, graças a isso, o debate segue vivo e terá nova rodada.

A tempestade, por mais dura que seja, também nos aponta caminhos. Olhar para além dela significa enxergar a chance de fortalecer alianças e avançar rumo a um acordo global realmente eficaz. Mas também significa voltar o olhar para dentro do nosso país.

Enquanto o mundo discute, no Brasil seguimos mobilizados em defesa do Projeto de Lei 2524/2022 (Economia Circular do Plástico). Se o ponto mais sensível nas negociações internacionais é justamente limitar a produção, por aqui já temos mais de 86 mil pessoas apoiando a campanha "Pare o Tsunami de Plástico" — e logo seremos 100 mil vozes pedindo ao Senado que tire o projeto da gaveta.