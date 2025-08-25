É hora de direcionar o olhar para além da tempestade
Quando iniciamos a expedição Voz dos Oceanos, o mundo ainda se recuperava de um período delicado. O pós-pandemia exigia cuidados e impunha restrições.
Ao nos aproximarmos do fim da rota inicial pela costa brasileira, surgiram as primeiras notícias sobre a variante Ômicron. Partir para destinos internacionais naquele momento seria imprudente. Ajustamos, então, as velas e ampliamos nossa jornada pelo Brasil.
O imprevisto, quando encarado com resiliência, pode se tornar oportunidade. Basta direcionar seu olhar para além da tempestade.
Ao mudar nossos planos, conseguimos levar a Voz dos Oceanos a novas regiões, navegando por estados do Nordeste e do Norte e vivendo dois meses transformadores nos rios amazônicos do Pará — uma experiência que reforçou a conexão indissociável entre rios e oceanos.
Recentemente, em Genebra, vivemos outra "tempestade". A 5ª sessão de negociações para o Tratado Global do Plástico (INC-5.2) reuniu representantes de mais de 180 países durante dez dias intensos. As negociações avançaram madrugada adentro, a plenária final chegou a ser suspensa e, ao final, não houve acordo. O processo, desgastante, exige consenso: cada ponto do documento precisa ser aprovado por todos os países.
De um lado, cerca de 100 nações defenderam medidas estruturais, com foco na produção de plástico, origem do problema. Do outro, uma minoria pressionou para limitar o tratado apenas a regras sobre resíduos e design de produtos, evitando tocar na raiz da poluição.
O impasse poderia ter terminado em um tratado frágil, atendendo a interesses de grandes produtores de petróleo e plástico. Mas não. Houve resistência. E, graças a isso, o debate segue vivo e terá nova rodada.
A tempestade, por mais dura que seja, também nos aponta caminhos. Olhar para além dela significa enxergar a chance de fortalecer alianças e avançar rumo a um acordo global realmente eficaz. Mas também significa voltar o olhar para dentro do nosso país.
Enquanto o mundo discute, no Brasil seguimos mobilizados em defesa do Projeto de Lei 2524/2022 (Economia Circular do Plástico). Se o ponto mais sensível nas negociações internacionais é justamente limitar a produção, por aqui já temos mais de 86 mil pessoas apoiando a campanha "Pare o Tsunami de Plástico" — e logo seremos 100 mil vozes pedindo ao Senado que tire o projeto da gaveta.
O Brasil, oitava maior fonte de poluição plástica do mundo, sediará em novembro a COP30, em Belém. Estaremos lá, com a Casa Vozes do Oceano, reunindo parceiros nacionais e internacionais para defender medidas que ataquem a crise plástica da causa ao efeito.
Que possamos mostrar liderança, celebrar bons exemplos e fazer do Brasil um país que não apenas escuta, mas também se coloca como uma voz dos oceanos!
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.