História brasileira ganha telas do mundo e conecta público à causa oceânica
Há um ano, eu cruzava os Estados Unidos para as pré-estreias e o lançamento de "Meu Amigo Pinguim", uma produção internacional que leva ao mundo uma história genuinamente brasileira. Desde então, o filme já foi exibido em mais de 40 países nas Américas e na Europa — e ampliou o seu alcance, chegando a mais de 120 países, por meio das plataformas de streaming.
E, quando imaginei que já tinha vivido todas as emoções possíveis com essa obra, embarquei rumo à Itália para sentir tudo de novo — e ainda mais intensamente. "Meu Amigo Pinguim" — ou, em italiano, "Il Mio Amico Pinguino" — conquistou o prêmio Fênix Dourada CONAI de Melhor Filme Ambiental no Giffoni Film Festival, um dos mais importantes festivais de cinema infantojuvenil do mundo.
Realizado anualmente em Giffoni Valle Piana, no sul da Itália, o evento chega a reunir até 30 mil pessoas por dia para assistir aos filmes selecionados. Entre o público, está o júri infantojuvenil — crianças e jovens de 3 a 18 anos, vindos de diferentes países, que, após assistirem às produções, elegem os vencedores da edição. E foi esse júri que escolheu o nosso "Meu Amigo Pinguim".
Mergulhar no Giffoni Film Festival foi uma experiência vibrante! Voltar a me conectar com esse público jovem, que me inspirou desde o início, foi como revisitar a razão pela qual aceitei dirigir o filme quando fui convidado pelos produtores americanos. Na época, meu filho Kian tinha 10 anos, e eu pensei: "farei esse filme em homenagem a meu filho".
Antes mesmo da premiação, viver a sessão de "Il Mio Amico Pinguino" com uma plateia jovem e diversa, que ao final nos presenteou com uma calorosa ovação, reforçou uma certeza que me acompanha desde o início: esta é uma história brasileira, mas também é uma história universal.
O filme narra a história real de Seu João, um pescador brasileiro que salvou o pinguim Dindim e construiu com ele uma das mais puras relações de afeto e respeito à vida. Há um ano, essa narrativa vem atravessando fronteiras e conquistando corações de diferentes culturas — de americanos a franceses, de colombianos a croatas, de argentinos a poloneses... de brasileiros a italianos.
A consagração no Giffoni reforça a importância de levar "Meu Amigo Pinguim" para o mundo. O festival é reconhecido por destacar temas sociais urgentes e relevantes — como inclusão, diversidade, imigração, bullying, sexualidade e, claro, sustentabilidade e preservação ambiental. É a arte do cinema sendo ponte para reflexões essenciais e para a formação de uma nova geração mais consciente, justa e conectada com o planeta.
Voltei ao Brasil com a Fênix Dourada CONAI de Melhor Filme Ambiental na bagagem — um prêmio conquistado por "mostrar a possibilidade de uma aliança entre ser humano e natureza, revelando como a regeneração pode começar com um pequeno gesto".
Como cineasta, sinto orgulho por ver nossa obra ecoar entre jovens do mundo inteiro e por entrar para a história de um festival que já recebeu lendas do cinema mundial como Tim Burton, Francis Ford Coppola, Meryl Streep e Robert De Niro.
Como CEO da Voz dos Oceanos, volto ainda mais motivado para uma das atrações que teremos na Casa Vozes do Oceano, durante a COP30, em Belém: um espaço de cinema para exibição gratuita de documentários e filmes — incluindo "Meu Amigo Pinguim" — capazes de tornar a cidade e a Conferência ainda mais oceânicas.
Porque, no cinema ou nos projetos da nossa iniciativa, busco mais do que contar histórias: quero deixar um legado. Que cada obra e cada ação estabeleçam uma conexão profunda, despertando consciência, inspirando atitudes e mantendo viva a esperança de um futuro melhor para todos nós.
