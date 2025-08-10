História brasileira ganha telas do mundo e conecta público à causa oceânica

Mergulhar no Giffoni Film Festival foi uma experiência vibrante! Voltar a me conectar com esse público jovem, que me inspirou desde o início, foi como revisitar a razão pela qual aceitei dirigir o filme quando fui convidado pelos produtores americanos. Na época, meu filho Kian tinha 10 anos, e eu pensei: "farei esse filme em homenagem a meu filho".

Antes mesmo da premiação, viver a sessão de "Il Mio Amico Pinguino" com uma plateia jovem e diversa, que ao final nos presenteou com uma calorosa ovação, reforçou uma certeza que me acompanha desde o início: esta é uma história brasileira, mas também é uma história universal.

O filme narra a história real de Seu João, um pescador brasileiro que salvou o pinguim Dindim e construiu com ele uma das mais puras relações de afeto e respeito à vida. Há um ano, essa narrativa vem atravessando fronteiras e conquistando corações de diferentes culturas — de americanos a franceses, de colombianos a croatas, de argentinos a poloneses... de brasileiros a italianos.

O diretor David Schurmann e a atriz Ellen C. Camp com o prêmio Fênix Dourada CONAI do italiano Giffoni Film Festival Imagem: Arquivo Voz dos Oceanos

A consagração no Giffoni reforça a importância de levar "Meu Amigo Pinguim" para o mundo. O festival é reconhecido por destacar temas sociais urgentes e relevantes — como inclusão, diversidade, imigração, bullying, sexualidade e, claro, sustentabilidade e preservação ambiental. É a arte do cinema sendo ponte para reflexões essenciais e para a formação de uma nova geração mais consciente, justa e conectada com o planeta.

Voltei ao Brasil com a Fênix Dourada CONAI de Melhor Filme Ambiental na bagagem — um prêmio conquistado por "mostrar a possibilidade de uma aliança entre ser humano e natureza, revelando como a regeneração pode começar com um pequeno gesto".