Após mar de plásticos, doze dias de ventos fortes e grandes ondas no Índico

Saímos de Cocos Keeling, na Austrália, rumo às Ilhas Maurício — um país insular africano, terra do lendário Dodô, ou, cientificamente, Raphus cucullatus: uma ave típica da região, que não voava, lembrava um pombo e foi declarada extinta em 1681. Planos, rotas, tripulação, veleiro Kat... tudo organizado. Mas o universo, ah, ele adora nos lembrar quem está no comando.

Três dias de navegação e nossa comunicação via satélite resolveu "tirar férias", me desconectando do mundo. Tinha textos para revisar, artigos para escrever... mas mantive o laptop fechado. Ainda consegui ler no tablet, ouvir podcasts e jogar alguns games que meu neto Kian instalou. Mas esses foram pequenos momentos num tempo de silêncio digital que me trouxe o que eu mais precisava: uma pausa. Um reset. Um tempo só meu. Um alinhamento com minha alminha, que sempre sussurra: "você é mesmo muito fora da caixinha".

Tenho minha dream list: sonhos, experiências, realizações. E, sim, tenho meus desafios — quem não tem? Já encarei as crises dos 30, dos 50, dos 60... agora encaro a crise dos 80! Tá rindo?! Pois é. Estou aqui, cruzando mais de 4 mil km do oceano mais difícil do mundo, aos 79 anos, testemunhando extremos por onde passamos: da invasão plástica às ações inspiradoras que tentam reverter esse cenário.

No dia 11/07, seguimos balançando. A bordo, tudo era difícil: comer, dormir, ler, fazer exercícios. Me seguro para não cair. Não exijo nada da mente — deixo minha cabeça afundada num travesseiro e segura naquela almofada para pescoço nas viagens, porque, quando me levanto, meu cérebro fica balançando de um lado pro outro. Quando a fome bate, recorro às comidas mansinhas: frutas, ovos, queijo, penne, iogurte, café (preciso da cafeína)... Tudo de colher, com uma mão segurando a vasilha. Muita água com eletrólitos. Um quadradinho de chocolate 78% cacau, de vez em quando.

A conexão com o mundo? Zerada. E tudo bem. Admiro essa paz. Esse desligamento do mundo caótico lá fora, fora da minha nave. Será que minha realidade é irreal? Ou é tão real só para mim?

Penso nos milhares de satélites orbitando em silêncio, conectando meu barquinho ao mundo... e, de repente, dá um tilt. Tudo para. E fico aqui: com o céu, os pássaros, o sol, as nuvens. A tempestade de ventos fortes. Ondas que socam o barco com força de peso pesado. Chuva. E, quando tudo acalma, o privilégio de um mar de plânctons e um céu noturno bordado de estrelas, constelações, satélites... a Via Láctea inteira desfilando.