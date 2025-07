Após décadas nos oceanos, mergulhei em um mar de plástico

Desde que nasci, minha conexão com os oceanos estava traçada. Vim ao mundo com o mar literalmente como quintal de casa e cresci em meio a uma preparação familiar intensa para a vida a bordo, ou seja, velejando sempre que possível.

Aos 7 anos, deixei uma casa em Santa Catarina para embarcar com meus pais e irmãos em uma volta ao mundo a bordo de um veleiro. Dez anos depois, concluímos nossa primeira circum-navegação, repleta de mergulhos e aventuras pelos mais lindos e diversos mares do planeta.



Em minha juventude e vida adulta, o oceano seguiu sendo o meu habitat natural. Como atleta profissional, conquistei centenas de títulos em competições nacionais e representando o Brasil em campeonatos internacionais - sempre com os mares como cenário e motivação.

Há mais de uma década, voltei a viver a bordo e, ao rever quase 50 anos de vida oceânica, é fácil imaginar que eu já tenha presenciado todas as experiências possíveis no mar. Mas a verdade é que a Mãe Natureza ainda nos surpreende. E, infelizmente, o ser humano e seus impactos no planeta também.



Recentemente, com a expedição Voz dos Oceanos, vivi uma das experiências mais impactantes e chocantes: mergulhei, pela primeira vez, em um mar de resíduos plásticos. Literalmente. Foi uma das cenas mais tristes e desesperadoras que já testemunhei. Um verdadeiro tsunami de plástico, formado por embalagens, utensílios e microplásticos, avançava pelas correntes marinhas em direção a uma das áreas mais deslumbrantes e preservadas do planeta.



Desde que zarpamos de Santa Catarina, em agosto de 2021, já navegamos por mais de 140 destinos em 11 países das Américas, Oceania e Ásia. A bordo da expedição Voz dos Oceanos encontramos, em todos esses lugares, em todas as praias onde desembarcamos, plástico e microplástico. Mas, dessa vez, foi diferente. Pela primeira vimos uma quantidade imensa de resíduos na superfície e abaixo d'água, no meio do oceano.



De repente, mergulhar no Índico se tornou um mergulho de obstáculos, com a gente enfrentando e desviando de embalagens e produtos submersos. Ver corais e peixes dividindo seu espaço com tanta sujeira é uma cena que dói. Uma avalanche de emoções nos toma: frustração, revolta, impotência... tristeza. Naquele momento, o alerta lançado pela Fundação Ellen MacArthur, em 2016, se tornou realidade diante dos nossos olhos: se não mudarmos, até 2050 haverá sim mais plástico do que peixes nos oceanos.



De volta, a bordo do veleiro Kat, aquela imensa estrada de lixo no meio do Oceano Índico nos obrigava a redobrar a atenção na navegação. Erika Cembe Ternex, minha companheira e tripulante, descreveu com precisão o que vivemos: "o plástico espalhado pela superfície da água se adensa de repente em uma linha espessa e infinita, criando uma muralha, uma fortaleza, que nos separa do nosso destino. Aquela linha espessa e infinita que se perde no horizonte representa apenas uma pequena parte dos resíduos, enquanto o resto afunda incansável. As manchas de plástico são tão grandes que não cabem na foto".



Para nós, esse foi um dos capítulos mais tristes da expedição. Mas não será o capítulo final. Ainda é possível reverter esse cenário.



Partimos da Indonésia levando na memória paisagens incríveis e celebrando a importância das Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), que abrigam uma biodiversidade extraordinária. Mas também partimos ainda mais conscientes de que, sem união e ação, nosso Planeta Água corre um risco real. Uma grande onda de transformação é urgente e precisa de todos nós



Seguimos agora rumo à COP30, levando esse triste testemunho, mas também o verbo "esperançar". É hora de mudar! Neste mês de julho, o mundo celebra o movimento "Julho Sem Plástico". Ao lado da Oceana e de cerca de 80 organizações parceiras, a Voz dos Oceanos segue mobilizando apoio ao PL 2524. Já somos mais de 85 mil vozes na campanha "Pare o Tsunami de Plástico" - e queremos chegar a 100 mil. Em agosto, o aguardado Tratado Global do Plástico deve finalmente ser divulgado.



Não podemos aceitar mares de plástico como uma nova normalidade. Que isso seja uma exceção e, no futuro, apenas um relato de superação. Porque somos todos a voz dos oceanos. Lutamos, defendemos e merecemos mergulhar em mares limpos. Esse é o futuro pelo qual navegamos.