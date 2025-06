Belém, reencontros e a confluência das águas na COP30

Com a Voz dos Oceanos, iniciamos uma relação mais próxima com o Pará em 2022, quando eu e a tripulação do veleiro Kat navegamos por dois meses numa emocionante jornada fluvial pelos rios amazônicos. No ano passado, retornamos a Belém para encerrar nossa expedição científica e, na ocasião, anunciamos que voltaríamos em 2025 para a COP30. Foi nessa segunda passagem que a capital paraense se transformou em um verdadeiro "túnel do tempo", me levando de volta aos anos 1990.

Em julho de 2023, participamos da nossa primeira reunião sobre a COP30 com representantes do governo do Pará. Naquele encontro, tive o prazer de conhecer uma antiga "tripulante à distância" da nossa Magalhães Global Adventure — a segunda volta ao mundo da Família Schurmann e a primeira a ser exibida no Fantástico, da TV Globo. Naquela época, não conseguíamos assistir ao programa dominical a bordo do veleiro Aysso, e muito menos conhecer os rostos por trás das reportagens que narravam nossas aventuras.

Foi ali, no Espaço COP30, no Palácio do Governo, que conhecemos Ursula Vidal, hoje Secretária de Cultura do Pará, e que, nos anos 1990, atuava como repórter, apresentadora e editora do Fantástico. Surpresos, descobrimos ali que ela foi uma das vozes que deram vida à nossa jornada televisiva, acompanhando-nos de longe, mas com alma de navegadora.