Inovação e dinheiro: a nova onda que pode salvar os oceanos

Senti orgulho da delegação brasileira, representada por cientistas, ativistas e tantas outras vozes - especialmente da força das mulheres. Líderes indígenas, pescadoras 3 ribeirinhas ecoaram com coragem suas vozes em defesa do meio ambiente, dos oceanos e da equidade de gênero.

Senti, de forma muito especial, o orgulho de fazer parte desse time de mulheres brasileiras de diferentes gerações e áreas de atuação, unidas por um mesmo propósito. Como líder da Voz dos Oceanos e mulher brasileira, foi uma honra dividir o palco com painelistas internacionais no evento "Tackling Plastic Pollution in the Middle East & Beyond: Experiences in Policy and Action", promovido pela Sorbonne University Abu Dhabi.

Heloisa Schurmann em painel do evento "De Nice a Belém" na Unoc Imagem: Thiago Sampaio/Voz dos Oceanos

No evento "De Nice a Belém: Sociedade civil brasileira convida comunidade oceânica global para conversar sobre oceano e clima", tivemos um gostinho da união oceânica que deve se destacar na COP30. Nossa iniciativa foi um dos destaques ao lado de parceiras que integram a coalizão de organizações promotoras dos painéis na Unoc. Esse encontro já antecipou a energia imersiva e colaborativa da Casa Vozes do Oceano, nosso epicentro oceânico na COP30.

Foram 10 dias de uma quase maratona que percorri com entusiasmo e na companhia dos jovens talentos baianos do Oxean Hub. Em 2021, trouxemos essa turma - então Equipe Cafeína, vencedora do hackathon da Nasa - para perto da Voz dos Oceanos. Desde então, passaram a integrar e a fortalecer nossa rede de ação no Brasil e no mundo.

Ao apoiar o Oxean Hub, ganhamos o apoio e o carinho dessa turma que vem despontando como liderança jovem mundial em defesa dos oceanos. Eles foram presença vibrante, com direito até a evento próprio: o "International Oxean Day: From Salvador to Nice, Think Global, Act Local", com painelistas incríveis e uma energia jovem transformadora.