Dia Mundial do Meio Ambiente: sem o azul, não existe o verde

Iniciamos a Semana do Meio Ambiente e dos Oceanos ainda impactados pelos recentes acontecimentos em Brasília. Da preocupante aprovação do Projeto de Lei 2159/2021, conhecido como Lei Geral do Licenciamento Ambiental, no Senado, passamos pela vergonhosa audiência e desrespeito a história de uma mulher e ambientalista como Marina Silva até chegarmos a águas mais esperançosas com a aprovação, após 12 anos de tramitação, do Projeto de Lei 6969/2013 - a tão esperada Lei do Mar - pela Câmara dos Deputados. Ufa!

Para nós, que temos o oceano como lar e missão, é emocionante testemunhar momentos históricos como esse. A aprovação da Lei do Mar representa um avanço vital na proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos do Brasil. Entramos nessa onda de esperança, torcendo para que o Senado também navegue por essas águas e que bons ventos nos levem à consolidação dessa conquista, capaz de posicionar nosso país como referência em respeito e cuidado com os oceanos.

Afinal, como disse a renomada oceanógrafa Sylvia Earle: "Sem o azul, não existe o verde." Essa frase inspiradora tem sido nosso mantra na Voz dos Oceanos e nos guia em nossa jornada rumo à COP30, em Belém do Pará. Ela também está no cerne da campanha do nosso parceiro global, o Pnuma (Programa da ONU para o Meio Ambiente), para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje.