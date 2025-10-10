Movimento busca incluir o sonho como direito básico de todo brasileiro

Uma grade curricular exclusivamente voltada ao tecnicismo, com pouco espaço para a elaboração do pensamento, para o exercício de fabulação ou para a pesquisa de referências representativas é uma educação que não alimenta o sonho como um direito humano, na leitura de Myrian.

Ela defende que o país precisa de "uma educação que vá além do conteúdo técnico e que ensine crianças e jovens a imaginar, criar e construir propósito". Sonhar mora naquilo que eu posso fazer com que eu acabei de aprender.

E para quem diz que essa história toda é distante demais das nossas vidas?

Myrian afirma que entende. Que num mundo de tantas urgências, ver um grupo de pessoas lutando para colocar uma emenda à constituição que traz o sonho como direito universal de um povo, pode até parecer meio deslocado. Mas ela e outras centenas de pessoas do movimento que criaram um manifesto, acreditam que isso é sintomático do nosso tempo.

"Eu não culpo quem pensa assim em um mundo que nos ensina desde muito cedo a desacreditar, ainda mais quando falta comida no prato, por exemplo. Mas o sonho não é luxo, é necessidade. Não é privilégio, é direito", defende.

"Sem ele", explica, "a gente não planeja, não cria, não transforma. Todo avanço humano começou com alguém que ousou imaginar o que ainda não existia — da medicina à democracia. Garantir o direito de sonhar é garantir o direito de existir com dignidade".