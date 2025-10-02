Com a linguagem do futebol, HQ 'Impedimento' dribla o tabu do aborto

A roteirista, que tem participado de mesas para lançar o trabalho, defende que o convite da HQ é para que essa conversa não fique apenas entre as mulheres. Com a publicação, elas querem alcançar lugares em que estes debates normalmente nem chegariam. "Nós precisamos muito conversar com homens cisgênero mais jovens sobre como o aborto é uma questão de saúde pública. Tirar o assunto deste lugar de tabu", defende.

Trabalhando com a ficção especulativa, o trio de roteiristas criou um mundo em que homens cisgênero podem engravidar. Foi o que aconteceu com Santi, craque do seu time e da seleção, às vésperas de uma Copa do Mundo. A partir daquele momento, como aparece na sinopse, Santi vai perceber como a decisão sobre seu corpo não está mais em suas mãos: seu médico, sua família, seu treinador e até mesmo os legisladores têm suas próprias opiniões.

"É como se no momento em que eu fico grávida, o meu corpo passa a pertencer à sociedade, às igrejas, ao Estado. E isso não é uma ficção", aponta Gabi, traçando paralelos entre a HQ e a realidade.

Nesta entrevista, ela explica as escolhas pelo futebol como universo onde a história se desenrola e a HQ como uma linguagem para construir o enredo de modo didático e acessível para todas as pessoas. No papo, Gabi também defende que o ativismo precisa inventar jeitos de conversar o que é urgente e necessário com a sociedade, num momento em que as estratégias tradicionais parecem não fazer mais tanto efeito.

Em 2019, o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou que, se homem engravidasse, o debate sobre o aborto já estaria resolvido há muito tempo. "Impedimento" nasceu um pouco desta declaração?

A frase do ministro Barroso, uma frase muito dita em comentários na internet, foi disparadora por nos parecer uma imaginação muito comum na sociedade. A ficção nos dá a oportunidade de explorar essa especulação. A criminalização do aborto faz vítimas todos os dias, do ponto de vista da penalização das pessoas e da estigmatização - que acaba tendo consequências gravíssimas.