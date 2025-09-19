A PEC da Blindagem e a exaustão da esperança
Doze dos 63 deputados do PT votaram a favor da PEC da Blindagem, que nas ruas ganhou nome mais apropriado: PEC da Impunidade. A proposta de emenda à Constituição, que vai ao Senado, estabelece que qualquer investigação de crimes cometidos por deputados e senadores só poderá ser aberta com a concordância de seus pares.
E piora. No apagar das luzes, arranjaram um jeito de colocar que a votação de casos assim, pedidos de investigação, será secreta. Na prática, o recado à sociedade é este: a justiça só alcançará quem nós queremos que alcance, quando nós quisermos que alcance. E vocês nem saberão quem, de fato, tomou essa decisão. Porque o voto será secreto.
Não causa estranhamento que partidos como o PL, que tem um terço de sua bancada ré em ação penal ou investigada, como mostra o levantamento do Congresso em Foco, apoie movimentos de autoproteção como este. Ou de impunidade, chame como quiser.
O que ainda surpreende, de verdade, é que uma parte do chamado Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras seguiu pelo mesmo caminho. E, só para ser justo, não foi o único da centro esquerda. Pegou tão mal nas redes sociais e na opinião pública que os 12 parlamentares correram para se explicar. A emenda ficou pior que o soneto, como dizem.
Alegaram dois motivos. O primeiro é que se tratou de um gesto que leva em conta o contexto desproporcional de forças que existe hoje em dia na Câmara dos Deputados para o campo da esquerda como um todo e para o PT, em específico. Ou seja, se essa ideia avançará de qualquer maneira, que ao menos seja com a nossa participação. Não faz o menor sentido.
PSOL e Novo, ideologicamente opostos um do outro, deram todos os seus votos contra a PEC da Impunidade. Mostraram, com gestos, como é perfeitamente possível, e recomendável, estar ao lado daqueles que perdem, quando a vitória é indigna. A segunda explicação para os votos favoráveis consegue ser mais frágil e desesperançada.
Parte dos parlamentares alegou que o voto a favor se tratou de um movimento estratégico para que o Congresso aprecie e aprove pautas de interesse da sociedade e do Governo. Como por exemplo a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 e a anistia aos responsabilizados pelo 8 de janeiro. É difícil acreditar que alguém seja tão inocente.
Sobre a Isenção do IR não há qualquer sinalização de que irá ser aprovada num futuro próximo. A oposição não quer dar esta vitória ao Governo de olho nas eleições do ano que vem. Acham que Lula ganhará muito em cima de uma pauta tão popular. Já a anistia ganhou status de urgência na calada da noite de quarta-feira (17) e passou a tramitar ainda mais rápido. Quem votou no que diz não acreditar, para ganhar naquilo que diz acreditar, conseguiu perder de todos os lados ao mesmo tempo.
A ideia de "mal menor", como foi alegado, é sedutora porque soa racional. Na prática, naturaliza injustiças e vai anestesiando a sociedade a conta gotas. Ao votar a favor de propostas como essa, parlamentares progressistas e da esquerda, no geral, não só deixam passar algo que visivelmente traz retrocessos democráticos, mas reforçam a legitimidade desse tipo de projeto no discurso público.
Algo como: se até parte da esquerda votou a favor, então não deve ser tão ruim assim. É assim que as democracias morrem. E as bases eleitorais, também.
Grande parte da sociedade está exausta de todo este suposto pragmatismo que nitidamente não entrega resultados concretos para a vida de grande parte das pessoas. E grande parte dessas mesmas pessoas segue na esperança de lideranças políticas que sinalizem aos seus corações e não apenas às suas razões.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.