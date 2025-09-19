A PEC da Blindagem e a exaustão da esperança

O que ainda surpreende, de verdade, é que uma parte do chamado Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras seguiu pelo mesmo caminho. E, só para ser justo, não foi o único da centro esquerda. Pegou tão mal nas redes sociais e na opinião pública que os 12 parlamentares correram para se explicar. A emenda ficou pior que o soneto, como dizem.

Alegaram dois motivos. O primeiro é que se tratou de um gesto que leva em conta o contexto desproporcional de forças que existe hoje em dia na Câmara dos Deputados para o campo da esquerda como um todo e para o PT, em específico. Ou seja, se essa ideia avançará de qualquer maneira, que ao menos seja com a nossa participação. Não faz o menor sentido.

PSOL e Novo, ideologicamente opostos um do outro, deram todos os seus votos contra a PEC da Impunidade. Mostraram, com gestos, como é perfeitamente possível, e recomendável, estar ao lado daqueles que perdem, quando a vitória é indigna. A segunda explicação para os votos favoráveis consegue ser mais frágil e desesperançada.

Parte dos parlamentares alegou que o voto a favor se tratou de um movimento estratégico para que o Congresso aprecie e aprove pautas de interesse da sociedade e do Governo. Como por exemplo a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 e a anistia aos responsabilizados pelo 8 de janeiro. É difícil acreditar que alguém seja tão inocente.

Sobre a Isenção do IR não há qualquer sinalização de que irá ser aprovada num futuro próximo. A oposição não quer dar esta vitória ao Governo de olho nas eleições do ano que vem. Acham que Lula ganhará muito em cima de uma pauta tão popular. Já a anistia ganhou status de urgência na calada da noite de quarta-feira (17) e passou a tramitar ainda mais rápido. Quem votou no que diz não acreditar, para ganhar naquilo que diz acreditar, conseguiu perder de todos os lados ao mesmo tempo.

A ideia de "mal menor", como foi alegado, é sedutora porque soa racional. Na prática, naturaliza injustiças e vai anestesiando a sociedade a conta gotas. Ao votar a favor de propostas como essa, parlamentares progressistas e da esquerda, no geral, não só deixam passar algo que visivelmente traz retrocessos democráticos, mas reforçam a legitimidade desse tipo de projeto no discurso público.