Em tempo recorde, Brasil dá recado a ameaças autoritárias

Outro dia escrevi por aqui que o Brasil tem uma longa tradição de conciliação pelo alto. Somos a república das portas fechadas, dos acordos de gabinete. Quem sai para trabalhar muito cedo é apenas informado do que vai acontecer com seu país e com sua vida, quase nunca é sujeito da história. Segundo o Datafolha, a anistia pelo 8 de janeiro é rejeitada por 55% da população. Um povo é sujeito de sua história quando tem as suas dores respeitadas. Como dessa vez.

Ao vivo, essa semana, o país sentiu um gosto do futuro que merece. Melhor, do presente que precisa para construir o futuro que merece ter. A ministra Cármen Lúcia disse algo parecido. Nesse presente, o país reafirma a si mesmo todos os dias que pacificação não é esquecer, varrendo a história para debaixo do tapete. Em outras palavras, foi isso que o ministro do STF Alexandre de Moraes defendeu durante uma das sessões do julgamento:

"O que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente desse e a aplicação da Constituição e das leis. Isso leva as feridas a serem curadas, para que a democracia fique mais forte e para que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado", disse.

O primeiro presidente brasileiro condenado por tramar contra a democracia do país foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo que se arrastou por meses, aos olhos do Brasil e do mundo.

Pelas próximas semanas, interessados falarão de nós como um exemplo de resistência democrática, modelo de coragem a ser seguido. Interesseiros tentarão pressionar as instituições, buscando se salvar do que já fizeram ou ainda planejam fazer. O fim do julgamento é só o começo da história.

Dizem que não sabemos que estamos dentro da história até ter um distanciamento que nos permite ler o todo. Desconfio que essa ideia não se aplique a esse caso. Diante dos nossos olhos, o Brasil de hoje deu um recado ao Brasil de agora em diante: não importa quem você é, a democracia é um valor inegociável.