Em tempo recorde, Brasil dá recado a ameaças autoritárias
O tempo médio para responsabilização de chefes de Estado envolvidos em tentativas de golpe ao redor do mundo é de 13 anos. Em alguns casos, o julgamento acontece décadas depois por um motivo óbvio: o sequestro das instituições.
É o caso de Juan María Bordaberry, no Uruguai, que foi condenado em 2010 pelo que fez em 1973. Aqui no Brasil, tudo aconteceu em menos de 5 anos. Só por isso, o julgamento da trama golpista verde e amarela que terminou ontem (11) já seria histórica. Mas tem mais.
Segundo levantamento dos pesquisadores Luciano Da Ros, da UFSC, e Manoel Gehrke, da Universidade de Pisa (Itália), nas últimas oito décadas apenas nove lideranças haviam sido condenadas por crimes diretamente ligados a tentativas de golpes ao redor do mundo. Agora, são 10. De um jeito ou de outro, quem se interessou em não respeitar a vontade do voto entrou para a história.
Outro dia escrevi por aqui que o Brasil tem uma longa tradição de conciliação pelo alto. Somos a república das portas fechadas, dos acordos de gabinete. Quem sai para trabalhar muito cedo é apenas informado do que vai acontecer com seu país e com sua vida, quase nunca é sujeito da história. Segundo o Datafolha, a anistia pelo 8 de janeiro é rejeitada por 55% da população. Um povo é sujeito de sua história quando tem as suas dores respeitadas. Como dessa vez.
Ao vivo, essa semana, o país sentiu um gosto do futuro que merece. Melhor, do presente que precisa para construir o futuro que merece ter. A ministra Cármen Lúcia disse algo parecido. Nesse presente, o país reafirma a si mesmo todos os dias que pacificação não é esquecer, varrendo a história para debaixo do tapete. Em outras palavras, foi isso que o ministro do STF Alexandre de Moraes defendeu durante uma das sessões do julgamento:
"O que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente desse e a aplicação da Constituição e das leis. Isso leva as feridas a serem curadas, para que a democracia fique mais forte e para que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado", disse.
O primeiro presidente brasileiro condenado por tramar contra a democracia do país foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo que se arrastou por meses, aos olhos do Brasil e do mundo.
Pelas próximas semanas, interessados falarão de nós como um exemplo de resistência democrática, modelo de coragem a ser seguido. Interesseiros tentarão pressionar as instituições, buscando se salvar do que já fizeram ou ainda planejam fazer. O fim do julgamento é só o começo da história.
Dizem que não sabemos que estamos dentro da história até ter um distanciamento que nos permite ler o todo. Desconfio que essa ideia não se aplique a esse caso. Diante dos nossos olhos, o Brasil de hoje deu um recado ao Brasil de agora em diante: não importa quem você é, a democracia é um valor inegociável.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.