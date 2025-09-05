Na periferia de SP, 'moeda literária' muda relação de crianças e livros

Sua existência e insistência - conseguir recursos para tirar este sonho do papel é sempre uma dificuldade inexplicável a cada edição - é um recado: cidadania cultural é igual feijão com arroz, necessidade básica de toda e qualquer pessoa. Deveria vir na cesta básica, mas ainda não é prioridade nem do debate político. Menos ainda dos seus investimentos.

Uma conta que vale a pena

Durante aquele um dia de encontro tem de tudo: palestras, performances, rodas de conversa e shows musicais. De graça, numa praça pública. Se tem palavra, está na FELIZS. Acontece que, ao longo do tempo, aquela reunião de tantas e tantas pessoas, editoras independentes e de quem escreve, ficou pequena para os sonhos do grupo. E é aí que começa o capítulo que me encanta ainda mais, que fez essa coluna vir ao mundo.

De apenas um dia, a feira foi sendo transformada em um movimento de semanas, espalhadas pela zona sul. Como uma espécie de aquecimento para o evento, ali, na praça, a conversa sobre livro e literatura, sobre a imaginação como direito humano, entrou nas bibliotecas e escolas da região.

A palavra, e tudo que nasce ao seu redor, ganhou o centro das atenções e das atividades de crianças, adolescentes e das juventudes. A FELIZS virou uma jornada, em que o encerramento é o dia em que todas se encontram para celebrar. E, nesse dia, cada criança e adolescente desembarca dos ônibus com suas escolas já com uma moeda literária guardadinha no bolso. As professoras também.

Na FELIZS, cada criança recebe uma moeda que é aceita por todas as pessoas e editoras participantes do encontro Imagem: Suzi Soares

"A gente via as crianças no dia do encerramento, andando pela praça, visitando as barracas das editoras, folheando os livros, mas elas não necessariamente podiam comprar o que estavam vendo", explica Suzi Soares, produtora e curadora da FELIZS. "Foi aí que em 2018, o Binho teve essa ideia de criar uma moeda literária".