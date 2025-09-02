Ao julgar trama golpista, Brasil busca romper com tradição do esquecimento

Ao contrário dos vizinhos Argentina e Chile, o Estado brasileiro nunca puniu golpistas e torturadores. A conciliação ganhou o nome de anistia ampla, geral e irrestrita aos militares. O mesmo que está sendo pedido agora, com quem se recusa a alternar o poder. Até me lembrou o Emicida, em "Boa Esperança": "A violência se adapta, um dia ela volta pra vocês". Voltou.

Na última semana, a "The Economist", uma das mais relevantes publicações do mundo, levou o julgamento que começa hoje (2), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, para a sua capa: "O que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos". Atualmente distantes, as duas nações sofreram do mesmo mal em um curtíssimo intervalo de tempo. Lidam com ele de maneiras diferentes.

Em 6 de janeiro de 2021, apoiadores do presidente Donald Trump atacaram o Capitólio, numa tentativa de barrar o resultado que apontava a derrota do republicano. Dois anos mais tarde, num 8 de janeiro, a mesma história acontecia na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Na espantosa, histórica e, espera-se, pedagógica imagem da mais alta corte de Justiça do país completamente destruída, um recado do Brasil ao Brasil: ou você conta a si mesmo uma outra história sobre dias assim, ou eles serão a regra e não uma exceção a ser estudada nas escolas. Importante dizer, o 8 de janeiro faz parte de um enredo maior, que envolve até mesmo o impedimento da livre locomoção de eleitores do nordeste brasileiro.

Precisaremos atravessar esses e mais alguns tantos dias, semanas e meses, que prometem ser agitados, para entender o que de fato ficará escrito nesta página da nossa história.

No momento, sobram apreensão e esperança. Apreensão de que tudo termine numa grande e bem dividida pizza, como já sugerem políticos que topam dizer qualquer coisa para ganhar alguns votos a mais. E a esperança de que, dessa vez, o Brasil contará a si mesmo uma história diferente sobre si mesmo.