Por que um ministro do TST precisa de um carro de R$ 340 mil?

Reportagem da Folha de S. Paulo apontou que a maioria dos ministros do TST recebeu em um único mês mais de R$ 166 mil, apenas de valores relacionados a auxílios, que são: alimentação, transporte, pré-escolar, saúde, natalidade, auxílio moradia, ajuda de custo e "outras desta natureza". A reportagem quis saber o que quer dizer "outras desta natureza", ficou sem resposta. Transparência do recurso público é uma obrigação ou escolha de conveniência?

Segundo o Índice de Disparidade Salarial 2025, juízes recebem 23,5 vezes o salário médio da população brasileira, para ficar num exemplo. O IDS, como é chamado o estudo, nomeia o verdadeiro distanciamento social brasileiro. Aquele que não salva vidas, precariza várias. O Brasil é uma república que se divide entre quem tem o direito de viver e quem luta com o mínimo para existir. A pergunta é até quando tudo isso?

Outro dia escutei uma pessoa que perdeu a sua casa inteira três vezes por causa da ausência de investimento público para evitar enchentes em seu bairro. Me contava, desanimada, como a associação de moradores já enfileirou pedidos de ajuda em todos os órgãos possíveis, já apontou ideias de soluções para todas as autoridades imaginadas, e recebeu como resposta algumas dezenas de promessas, meia dúzia de soluções que não solucionam nada e visitas. Muitas visitas.

Me contou que são comitivas e mais comitivas, com pessoas muito bem-vestidas, numa fileira de carros que parecem bem caros, já de longe, e que vem e fotografam tudo, escutam tudo. Depois lembram que aquele lugar existe quando se aproxima a eleição.

Como diz o professor e historiador Luiz Simas, o Brasil institucional vive em guerra com os brasis. O que escuto em todos os cantos é o cansaço, a exaustão de viver no que parece ser um filme tipo aquele "O Poço".

Esta corda, que só se estica, deixa espaço para todo tipo de aproveitador. É só olhar para o cenário político brasileiro de hoje, dos patriotas de bandeira dos outros. Capturam o desânimo e a legítima vontade de botar a esperança em alguém, transformando em projeto político tudo que dizem combater. Se o pirão é pouco, a sua família primeiro.