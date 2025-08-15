No nosso tempo, o anúncio é tão urgente quanto a denúncia

Saber que existe alguma coisa melhor ali na frente é como aceitar a fila interminável no parque porque o brinquedo que a gente vai é muito divertido. Mas, para muita gente, essa certeza não parece mais existir neste momento. Foi o que me contaram. Só vamos descobrir se o brinquedo é legal mesmo quando for a nossa vez. É muito quase pra pouca vida.

Uma dessas pessoas me contou que, antes, sem as redes sociais e os algoritmos, ela acreditava que as coisas, quando estavam difíceis, estavam difíceis apenas para a sua rua.

Agora, ela tem certeza de que até o menor país do mundo, que ela não sabe nem qual é, está sendo roubado de todas as formas ou tendo as suas instituições golpeadas pelo seu próprio 8 de janeiro. E que isso parece estar acontecendo em todas as direções, o tempo todo, o que desespera e cansa. O colunista Josias de Souza escreveu algo parecido por aqui, outro dia.

Em "O desaparecimento dos rituais", o filósofo Byung-Chul Han defende que está em curso uma morte do tempo e do pertencimento. Que os rituais, não importa quais sejam, contribuem muito para estruturar a vida. Que, com eles, um dia depois do outro nos contam uma história maior. E são os rituais, aquilo que a gente faz ao vivo olhando nos olhos dos outros, que vão construindo esse enredo, costurando este pertencimento.

Primeiro porque o ritual nos ajuda a narrar a vida, como história. E não sucessivos presentes que vão se amarrando um ao outro. Depois, porque se isso é garantido, a gente cultiva a noção do existir junto, foge da cultura individualista.

E a esperança é um exercício mais poderoso quando compartilhado, quando ancorada em pessoas reais. Eu sei que as coisas serão melhores que hoje porque alguém me contou que já foi assim algum dia.