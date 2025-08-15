No nosso tempo, o anúncio é tão urgente quanto a denúncia
Entre o declínio cognitivo influenciado pelo excesso de telas, a dopamina barata e uma exaustão física e emocional por um mundo que parece estar em colapso, cada um vai se agarrando ao que pode para se manter são e aqui. Ou, pelo menos, funcional.
Nas últimas semanas, pessoas bem diferentes me contaram ter sensações parecidas. A dor era bem igual, nomeada assim: desespera não conseguir mais cultivar a esperança de que as coisas vão melhorar em algum momento. Pra mim isso é algo novo.
É que, antes, foi o que eu entendi nos papos, existia uma consciência de que se o mundo estava impraticável, era só uma fase. Que os ventos soprariam rumos diferentes, era só uma questão de tempo. Com essa certeza debaixo do braço, era mais fácil segurar o rojão. Encarar os dias, digerir as notícias. O futuro era uma espécie de recompensa, não uma incerteza que empurrava à ansiedade.
Saber que existe alguma coisa melhor ali na frente é como aceitar a fila interminável no parque porque o brinquedo que a gente vai é muito divertido. Mas, para muita gente, essa certeza não parece mais existir neste momento. Foi o que me contaram. Só vamos descobrir se o brinquedo é legal mesmo quando for a nossa vez. É muito quase pra pouca vida.
Uma dessas pessoas me contou que, antes, sem as redes sociais e os algoritmos, ela acreditava que as coisas, quando estavam difíceis, estavam difíceis apenas para a sua rua.
Agora, ela tem certeza de que até o menor país do mundo, que ela não sabe nem qual é, está sendo roubado de todas as formas ou tendo as suas instituições golpeadas pelo seu próprio 8 de janeiro. E que isso parece estar acontecendo em todas as direções, o tempo todo, o que desespera e cansa. O colunista Josias de Souza escreveu algo parecido por aqui, outro dia.
Em "O desaparecimento dos rituais", o filósofo Byung-Chul Han defende que está em curso uma morte do tempo e do pertencimento. Que os rituais, não importa quais sejam, contribuem muito para estruturar a vida. Que, com eles, um dia depois do outro nos contam uma história maior. E são os rituais, aquilo que a gente faz ao vivo olhando nos olhos dos outros, que vão construindo esse enredo, costurando este pertencimento.
Primeiro porque o ritual nos ajuda a narrar a vida, como história. E não sucessivos presentes que vão se amarrando um ao outro. Depois, porque se isso é garantido, a gente cultiva a noção do existir junto, foge da cultura individualista.
E a esperança é um exercício mais poderoso quando compartilhado, quando ancorada em pessoas reais. Eu sei que as coisas serão melhores que hoje porque alguém me contou que já foi assim algum dia.
Alguns meses atrás, o lutador ambiental Sebastião Alves abriu uma reunião afirmando que o anúncio é tão necessário e urgente ao nosso tempo quanto a denúncia. Concordo demais. Porque se a gente só lê que tudo vai mal, e tem ido mesmo, um dia acaba acreditando que só mesmo o mal acontece.
Igual aquele parente distante que, assistindo ao programa policialiesco dos fins de tarde, pergunta como você consegue viver nessa cidade em que só acontece coisa ruim. E, sim, a cidade sem dúvida tem muitos problemas. Mas ela constrói muitas soluções também. Nada é, tudo está sendo.
A contar pelo cansaço generalizado que se escuta aqui e ali de todo tipo de gente, de pessoas tão socialmente diferentes, faz sentido afirmar que um dos maiores convites do nosso tempo é o de ritualizar a esperança. E que o jornalismo tem um papel fundamental nessa história toda.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.