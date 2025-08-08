Brasil resiste ao 'depois a gente resolve', já os parlamentares...

Acorrentados às mesas das casas legislativas, depois de virar meme por usarem fitas adesivas tapando olhos e bocas, exigiram que a anistia seja votada em Brasília o quanto antes. Hugo Motta (Republicanos - PB), que parece ser o mais fraco presidente da Câmara dos Deputados em anos, precisou recorrer à Artur Lira (PP), ex-presidente da casa, para recuperar a sua cadeira. Seria cômico, não fosse profundamente trágico. E preocupante.

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL/RJ), um homem público que, pela segunda vez em menos de um ano, usou tempo e dinheiro brasileiro para aprovar homenagens públicas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma das lideranças deste movimento. Os Estados Unidos, importante ressaltar, país que chantageia o Brasil com taxas de importação de 50%, mesmo tendo uma balança comercial positiva. Chantagem ao Brasil, que é importante lembrar, pode levar a perda de mais de 160 mil empregos, segundo a FIEMG.

Grande parte dos nossos parlamentares não parece se importar com nada disso, desde que salvem o seu projeto de poder de longo prazo. E, nesse caso, a salvação passa por dizer que está tudo bem deixar em pedaços a Suprema Corte de um país. Que isso não é motivo para a aplicação das leis. A anistia ao 8 de janeiro não é o fim, mas o começo de uma história. É só olhar para os EUA.

Um dos grandes perigos da disfuncionalidade é ela ser assumida como paradigma, por absoluto cansaço social. É quando a gente passa a naturalizar o inaceitável, banaliza o absurdo. Como país, estamos neste momento.

Um exemplo pode ser encontrado no que prometeu o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ). Na terça-feira (5), Altineu, o vice, ameaçou Motta, o presidente da casa, afirmando que pautaria a votação da anistia caso assumisse o cargo.

Basta Motta se ausentar do país para que isso aconteça. Apesar de prevista no regimento interno da Câmara, a situação mostra o quanto o país segue perdendo, pouco a pouco, a sua estabilidade institucional.