Com Dona Jacira, eu escutava 'Mãe' de trás para frente

Não teve uma vez sequer que, em festa, em show, em casa mesmo, sozinho, cantar os versos de "Mãe", até em silêncio, no metrô, não fosse um jeito de dizer às nossas: eu também te vejo, eu também celebro você, desse mesmo jeito.

Nos minutos finais dessa música do filho, Dona Jacira nos conta a história a partir de onde viu acontecer. Aquele pedaço, com as suas palavras e a sua voz, virou uma oração para olhos fechados, uma espécie de ritual em cada apresentação do Emicida. Perdi a conta de quantas vezes assisti a essa cena, pessoas tão diferentes entre si, que encontravam nela tantas mães do Brasil.

Quando contei da ideia de tê-la aqui, escrevendo todas as semanas para o UOL, me respondeu antes mesmo de eu acabar de falar que já havia contado tudo sobre como foi criar os filhos, que "sobre isso eu não escrevo mais, não". Soltou um suspiro um pouco depois, quando escutou que eles já eram grandinhos, que contassem a si mesmos de agora em diante. "Este convite é sobre a senhora". Daí, ela soltou um sorriso.

Por dois anos, as suas colunas arrastaram os nossos sentidos ao mundo enraizado nos seus olhos. Em nosso último encontro, Dona Jacira contou que para plantar imaginações era preciso semear ideias com outros jeitos de escrever. E foi isso que ela fez, texto por texto. Às vezes, uma linha vinha com três palavras e só.

"Era tudo que eu precisava que você lesse até aqui", me explicou naquele dia. "O resto, no caminho eu te conto". E eu ia, centenas de pessoas foram, semana após semana. Coluna depois de coluna.

No texto de despedida em abril de 2023, escreveu assim nas últimas linhas: "Eu sou o cavalo que me rege. Eu sou a Dona Jacira, a Yaci Ira, a dona de mim (...) Não vou me despedir de vocês, isto é apenas um até breve". Ela escreveu sobre a coluna, eu peguei emprestado sobre ela. Até breve.