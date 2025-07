Dia do escritor: a importância de quem trabalha a imaginação como direito

No Brasil, o 25 de julho é o dia do escritor. Eu gosto de datas assim, de calendário, porque arrastam a nossa atenção para algum assunto que virou paisagem. As coisas viram paisagem quando estão no nosso dia a dia, mas não nas nossas conversas.

Por exemplo, essa cultura de cimento e concreto para enterrar os rios: não há outro jeito de fazer as coisas, é só assim? O trânsito absurdo que leva embora grande parte dos dias de vida, de grande parte das pessoas do país: não chegou a hora de repensarmos radicalmente as nossas cidades? E em meio a tudo isso, os escritores e escritoras. O papel que essa gente tem na nossa saúde.

Até metade do ensino médio, acreditei que uma pessoa escritora era alguém de sobrenome difícil e estrangeiro, nascido num lugar longe, social e territorialmente, que dizia coisas que me interessavam, sim, mas que eu não vivia. Escritor, até ali, era alguém dos livros de português, na escola, ou dos canais da TV, falando de alguma casa distante da minha. Daí, um dia, eu conheci a escrita do Ferréz.